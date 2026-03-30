Sur le plateau de Tennis Channel après la victoire de Jannik Sinner contre Jiri Lehecka en finale du Masters 1000 de Miami (6−4, 6–4), un succès faisant de lui le premier joueur de l’his­toire à réaliser le « Sunshine Double » sans concéder le moindre set, l’an­cien numéro 1 mondial Jim Courier a insisté sur la qualité excep­tion­nelle de l’Italien au service.

Jannik Sinner just keeps getting better 📈#MiamiOpen pic.twitter.com/x0J8L0FezU — Tennis Channel (@TennisChannel) March 30, 2026

« Son service n’a pas perdu en vitesse sa préci­sion est un sujet dont nous avons beau­coup parlé tout au long de ce tournoi. Nous conti­nue­rons à souli­gner à quel point le service de Jannik est impres­sion­nant après cette finale. Il envoie des services fulgu­rants, n’est‐ce pas ? Avec son équipe, il a procédé à des ajus­te­ments depuis l’US Open, où il avait connu une mauvaise journée au service. Son pour­cen­tage de premier service se situe autour 68 % et en termes de préci­sion et de vitesse, il n’y a eu aucun chan­ge­ment. Ce n’est pas normal, car si vous voulez obtenir une telle amélio­ra­tion, vous devez géné­ra­le­ment faire des conces­sions et ne pas jouer trop près des lignes. Lui non. Le place­ment de son premier service est tout sauf prudent. Il prend tout le temps des risques à la limite. »