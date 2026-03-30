Accueil ATP ATP - Miami

Jim Courier sur la nouvelle arme fatale de Jannik Sinner : « Ce n’est pas normal »

Par
Baptiste Mulatier
-
8101

Sur le plateau de Tennis Channel après la victoire de Jannik Sinner contre Jiri Lehecka en finale du Masters 1000 de Miami (6−4, 6–4), un succès faisant de lui le premier joueur de l’his­toire à réaliser le « Sunshine Double » sans concéder le moindre set, l’an­cien numéro 1 mondial Jim Courier a insisté sur la qualité excep­tion­nelle de l’Italien au service. 

« Son service n’a pas perdu en vitesse sa préci­sion est un sujet dont nous avons beau­coup parlé tout au long de ce tournoi. Nous conti­nue­rons à souli­gner à quel point le service de Jannik est impres­sion­nant après cette finale. Il envoie des services fulgu­rants, n’est‐ce pas ? Avec son équipe, il a procédé à des ajus­te­ments depuis l’US Open, où il avait connu une mauvaise journée au service. Son pour­cen­tage de premier service se situe autour 68 % et en termes de préci­sion et de vitesse, il n’y a eu aucun chan­ge­ment. Ce n’est pas normal, car si vous voulez obtenir une telle amélio­ra­tion, vous devez géné­ra­le­ment faire des conces­sions et ne pas jouer trop près des lignes. Lui non. Le place­ment de son premier service est tout sauf prudent. Il prend tout le temps des risques à la limite. »

Publié le lundi 30 mars 2026 à 16:59

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

ARTICLES CONNEXESDu même auteur

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2026 ♥