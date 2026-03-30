Sur le plateau de Tennis Channel après la victoire de Jannik Sinner contre Jiri Lehecka en finale du Masters 1000 de Miami (6−4, 6–4), un succès faisant de lui le premier joueur de l’histoire à réaliser le « Sunshine Double » sans concéder le moindre set, l’ancien numéro 1 mondial Jim Courier a insisté sur la qualité exceptionnelle de l’Italien au service.
Jannik Sinner just keeps getting better 📈#MiamiOpen pic.twitter.com/x0J8L0FezU— Tennis Channel (@TennisChannel) March 30, 2026
« Son service n’a pas perdu en vitesse sa précision est un sujet dont nous avons beaucoup parlé tout au long de ce tournoi. Nous continuerons à souligner à quel point le service de Jannik est impressionnant après cette finale. Il envoie des services fulgurants, n’est‐ce pas ? Avec son équipe, il a procédé à des ajustements depuis l’US Open, où il avait connu une mauvaise journée au service. Son pourcentage de premier service se situe autour 68 % et en termes de précision et de vitesse, il n’y a eu aucun changement. Ce n’est pas normal, car si vous voulez obtenir une telle amélioration, vous devez généralement faire des concessions et ne pas jouer trop près des lignes. Lui non. Le placement de son premier service est tout sauf prudent. Il prend tout le temps des risques à la limite. »
Publié le lundi 30 mars 2026 à 16:59