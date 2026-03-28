Accueil ATP ATP - Miami

Jiri Lehecka, après sa victoire contre Arthur Fils en demi‐finales : « Il y a des choses plus impor­tantes qui se passent dans le monde en ce moment »

Par
Baptiste Mulatier
-
812

À 24 ans, Jiri Lehecka s’est qualifié pour la première fois de sa carrière en finale d’un Masters 1000, grâce à une victoire impres­sion­nante contre le Français Arthur Fils en demi‐finales à Miami (6−2, 6–2).

Au micro de l’ATP après son succès, le 22e joueur mondial s’est exprimé avec calme et humilité. 

« Je suis très heureux d’être en finale. C’était sans aucun doute l’un de mes objec­tifs. En même temps, je sais que ce n’est qu’un sport. Il y a des choses plus impor­tantes qui se passent dans le monde en ce moment, c’est donc quelque chose que j’essaie de garder à l’esprit. J’essaie simple­ment de faire ce que je fais le mieux, et j’apprécie vrai­ment d’être sur un court comme celui‐ci. J’essaie donc de vivre le moment présent et nous verrons bien comment ça se passera dimanche. »

En finale, Jiri Lehecka défiera Jannik Sinner, vain­queur de ses 16 derniers matchs en Masters 1000 sans concéder le moindre et en quête d’un Sunshine Double (titres consé­cu­tifs à Indian Wells et Miami). 

Publié le samedi 28 mars 2026 à 09:58

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

ARTICLES CONNEXESDu même auteur

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2026 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.