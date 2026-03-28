À 24 ans, Jiri Lehecka s’est qualifié pour la première fois de sa carrière en finale d’un Masters 1000, grâce à une victoire impres­sion­nante contre le Français Arthur Fils en demi‐finales à Miami (6−2, 6–2).

Au micro de l’ATP après son succès, le 22e joueur mondial s’est exprimé avec calme et humilité.

« Je suis très heureux d’être en finale. C’était sans aucun doute l’un de mes objec­tifs. En même temps, je sais que ce n’est qu’un sport. Il y a des choses plus impor­tantes qui se passent dans le monde en ce moment, c’est donc quelque chose que j’essaie de garder à l’esprit. J’essaie simple­ment de faire ce que je fais le mieux, et j’apprécie vrai­ment d’être sur un court comme celui‐ci. J’essaie donc de vivre le moment présent et nous verrons bien comment ça se passera dimanche. »

En finale, Jiri Lehecka défiera Jannik Sinner, vain­queur de ses 16 derniers matchs en Masters 1000 sans concéder le moindre et en quête d’un Sunshine Double (titres consé­cu­tifs à Indian Wells et Miami).