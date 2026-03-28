À 24 ans, Jiri Lehecka s’est qualifié pour la première fois de sa carrière en finale d’un Masters 1000, grâce à une victoire impressionnante contre le Français Arthur Fils en demi‐finales à Miami (6−2, 6–2).
Au micro de l’ATP après son succès, le 22e joueur mondial s’est exprimé avec calme et humilité.
« Je suis très heureux d’être en finale. C’était sans aucun doute l’un de mes objectifs. En même temps, je sais que ce n’est qu’un sport. Il y a des choses plus importantes qui se passent dans le monde en ce moment, c’est donc quelque chose que j’essaie de garder à l’esprit. J’essaie simplement de faire ce que je fais le mieux, et j’apprécie vraiment d’être sur un court comme celui‐ci. J’essaie donc de vivre le moment présent et nous verrons bien comment ça se passera dimanche. »
En finale, Jiri Lehecka défiera Jannik Sinner, vainqueur de ses 16 derniers matchs en Masters 1000 sans concéder le moindre et en quête d’un Sunshine Double (titres consécutifs à Indian Wells et Miami).
Publié le samedi 28 mars 2026 à 09:58