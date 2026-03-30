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Jiri Lehecka au sujet de la domi­na­tion de Sinner et Alcaraz : « Je trouve ça formi­dable, honnê­te­ment. C’est très bon pour le sport et pour nous aussi »

Par
Laurent Trupiano
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Le joueur tchèque est connu pour être « smart ». A l’issue de sa défaite, inter­rogé sur la domi­na­tion totale du duo Jannik/Carlos, Jiri a fait preuve d’hu­mour puis il est rede­venu très sérieux.

« Ce n’est pas la première fois que quelque chose comme ça arrive dans le monde du tennis (rires). On l’a déjà vu sous d’autres noms, mais je trouve ça formi­dable, honnê­te­ment. C’est très bon pour le sport et pour nous aussi. Au final, ils nous montrent nos limites, ils nous apprennent ce qu’il faut améliorer dans notre jeu et, surtout, ce qu’il faut améliorer autour de nous pour pouvoir les battre. Pas seule­ment une fois, mais à plusieurs reprises, et si possible, sur les plus grandes scènes. Des matchs comme celui d’aujourd’hui contre ces gars‐là me permettent de voir que j’ai encore une grande marge de progres­sion. J’ai fait un bon tournoi ici, je suis satis­fait de mon jeu, mais j’ai encore une fois constaté le chemin qu’il me reste à parcourir ; je dois conti­nuer à progresser chaque jour si je veux battre ces joueurs dans les phases finales de tour­nois comme les Masters 1000 ou les tour­nois du Grand Chelem »

Publié le lundi 30 mars 2026 à 11:24

A propos de l’auteur

Laurent Trupiano

Laurent Trupiano est jour­na­liste depuis plus de 25 ans, il a travaillé pour divers médias (Le Parisien, Le Point, Radio France), il a été le co‐fondateur de Sport24.com. En 2007, il a créé le maga­zine We Love Tennis et lancé le site Welovetennis.fr en 2013. Aujourd’hui, il est le direc­teur de la rédac­tion des deux supports.

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