Le joueur tchèque est connu pour être « smart ». A l’issue de sa défaite, interrogé sur la domination totale du duo Jannik/Carlos, Jiri a fait preuve d’humour puis il est redevenu très sérieux.
« Ce n’est pas la première fois que quelque chose comme ça arrive dans le monde du tennis (rires). On l’a déjà vu sous d’autres noms, mais je trouve ça formidable, honnêtement. C’est très bon pour le sport et pour nous aussi. Au final, ils nous montrent nos limites, ils nous apprennent ce qu’il faut améliorer dans notre jeu et, surtout, ce qu’il faut améliorer autour de nous pour pouvoir les battre. Pas seulement une fois, mais à plusieurs reprises, et si possible, sur les plus grandes scènes. Des matchs comme celui d’aujourd’hui contre ces gars‐là me permettent de voir que j’ai encore une grande marge de progression. J’ai fait un bon tournoi ici, je suis satisfait de mon jeu, mais j’ai encore une fois constaté le chemin qu’il me reste à parcourir ; je dois continuer à progresser chaque jour si je veux battre ces joueurs dans les phases finales de tournois comme les Masters 1000 ou les tournois du Grand Chelem »
Publié le lundi 30 mars 2026 à 11:24