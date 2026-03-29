Alors que Jannik Sinner vise un « Sunshine Double » histo­rique (doublé Indian Wells‐Miami la même année), Jiri Lehecka va lui jouer en Floride la première finale de Masters 1000 de sa carrière.

Et le 22e joueur mondial surfe sur une vague de confiance après sa très grosse perfor­mance contre Arthur Fils en demi‐finales (6−2, 6–2).

« J’ai toujours eu confiance en mon jeu et en le travail que j’ai accompli. Je savais que ça fini­rait par arriver. Ma demie contre Arthur Fils, c’est un bon exemple de la façon dont je veux jouer. Je suis très enthou­siaste à l’idée d’être en finale. C’était l’un de mes objec­tifs. J’essaie simple­ment de faire ce que je sais faire de mieux et de profiter sur le court. J’essaie de vivre le moment présent, on verra bien ce qui se passera dimanche », a déclaré le Tchèque de 24 ans dans des propos relayés par Punto de Break.

A noter que Lehecka a perdu ses trois duels contre Sinner sans gagner un seul set.