Sûrement déçu, mais visiblement assez résigné, le joueur tchèque a tenu à rendre hommage à son adversaire lors de la remise des prix.
« Ce n’est jamais facile de se tenir ici après avoir perdu une finale comme celle‐là. Si je dois la perdre contre quelqu’un, c’est contre toi, Jannik. Félicitations à toi et à ton équipe pour avoir fait, comme toujours et tout le temps, un travail incroyable. Je pense que c’était un super tournoi. Je suis arrivé ici en méforme et j’ai pu retrouver le tennis que je veux jouer. Je veux remercier James et toutes les personnes qui rendent ce tournoi possible. Je veux remercier mon équipe… Tous mes amis là‐bas. Ça compte énormément. À tous ceux qui me soutiennent chez moi, qui regardent la télé et encouragent toute la semaine ou les deux, ça compte énormément. Je suis très heureux et triste en même temps. J’espère que la prochaine fois, ce sera moi qui soulèverai le trophée »
14ème ce lundi au classement ATP, le jouer tchèque atteint le meilleur classement de sa carrière. On verra comment il parvient à réaliser la transition vers la saison sur terre‐battue.
Publié le lundi 30 mars 2026 à 08:45