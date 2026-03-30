Sûrement déçu, mais visi­ble­ment assez résigné, le joueur tchèque a tenu à rendre hommage à son adver­saire lors de la remise des prix.

« Ce n’est jamais facile de se tenir ici après avoir perdu une finale comme celle‐là. Si je dois la perdre contre quelqu’un, c’est contre toi, Jannik. Félicitations à toi et à ton équipe pour avoir fait, comme toujours et tout le temps, un travail incroyable. Je pense que c’était un super tournoi. Je suis arrivé ici en méforme et j’ai pu retrouver le tennis que je veux jouer. Je veux remer­cier James et toutes les personnes qui rendent ce tournoi possible. Je veux remer­cier mon équipe… Tous mes amis là‐bas. Ça compte énor­mé­ment. À tous ceux qui me soutiennent chez moi, qui regardent la télé et encou­ragent toute la semaine ou les deux, ça compte énor­mé­ment. Je suis très heureux et triste en même temps. J’espère que la prochaine fois, ce sera moi qui soulè­verai le trophée »

14ème ce lundi au clas­se­ment ATP, le jouer tchèque atteint le meilleur clas­se­ment de sa carrière. On verra comment il parvient à réaliser la tran­si­tion vers la saison sur terre‐battue.