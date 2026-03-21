Battu par Jannik Sinner en huitièmes de finale du Masters 1000 d’Indian Wells la semaine dernière (7−6 [6], 7–6 [4]) et par Carlos Alcaraz ce vendredi au deuxième tour du Masters 1000 de Miami (6−4, 6–4), Joao Fonseca a pu comparer les deux monstres du circuit ATP. Et le phéno­mène brési­lien de 19 ans (39e mondial) a trouvé l’Espagnol plus imprévisible.

« Je pense qu’Alcaraz a plus d’armes que Sinner. Sinner ressemble davan­tage à un robot qui se contente de frapper la balle et fait tout à la perfec­tion. Carlos, lui, il sait tout faire. Il maîtrise le lift, il sait frapper fort, il a un bon dépla­ce­ment. Il monte au filet. Il a tout. Son jeu est plus diffi­cile à cerner. Il brise beau­coup votre rythme. Je pense que le match contre Jannik m’a aidé à entrer sur le court sans crainte pour ce duel contre Alcaraz, en essayant de jouer mon jeu. Mais je pense que je n’ai pas su saisir les occa­sions qui se sont présen­tées. Il a bien joué. C’est le n° 1 mondial. Mais je dois réflé­chir à mes erreurs et essayer de m’amé­liorer », a constaté Joao Fonseca en confé­rence de presse.