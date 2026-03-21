Battu par Jannik Sinner en huitièmes de finale du Masters 1000 d’Indian Wells la semaine dernière (7−6 [6], 7–6 [4]) et par Carlos Alcaraz ce vendredi au deuxième tour du Masters 1000 de Miami (6−4, 6–4), Joao Fonseca a pu comparer les deux monstres du circuit ATP. Et le phénomène brésilien de 19 ans (39e mondial) a trouvé l’Espagnol plus imprévisible.
« Je pense qu’Alcaraz a plus d’armes que Sinner. Sinner ressemble davantage à un robot qui se contente de frapper la balle et fait tout à la perfection. Carlos, lui, il sait tout faire. Il maîtrise le lift, il sait frapper fort, il a un bon déplacement. Il monte au filet. Il a tout. Son jeu est plus difficile à cerner. Il brise beaucoup votre rythme. Je pense que le match contre Jannik m’a aidé à entrer sur le court sans crainte pour ce duel contre Alcaraz, en essayant de jouer mon jeu. Mais je pense que je n’ai pas su saisir les occasions qui se sont présentées. Il a bien joué. C’est le n° 1 mondial. Mais je dois réfléchir à mes erreurs et essayer de m’améliorer », a constaté Joao Fonseca en conférence de presse.
Publié le samedi 21 mars 2026 à 09:16