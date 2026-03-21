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Joao Fonseca, battu par Alcaraz : « Je pense qu’il a plus d’armes que Sinner. Jannik ressemble davan­tage à un robot qui détruit juste la balle et fait tout à la perfection »

Par
Baptiste Mulatier
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Battu par Jannik Sinner en huitièmes de finale du Masters 1000 d’Indian Wells la semaine dernière (7−6 [6], 7–6 [4]) et par Carlos Alcaraz ce vendredi au deuxième tour du Masters 1000 de Miami (6−4, 6–4), Joao Fonseca a pu comparer les deux monstres du circuit ATP. Et le phéno­mène brési­lien de 19 ans (39e mondial) a trouvé l’Espagnol plus imprévisible. 

« Je pense qu’Alcaraz a plus d’armes que Sinner. Sinner ressemble davan­tage à un robot qui se contente de frapper la balle et fait tout à la perfec­tion. Carlos, lui, il sait tout faire. Il maîtrise le lift, il sait frapper fort, il a un bon dépla­ce­ment. Il monte au filet. Il a tout. Son jeu est plus diffi­cile à cerner. Il brise beau­coup votre rythme. Je pense que le match contre Jannik m’a aidé à entrer sur le court sans crainte pour ce duel contre Alcaraz, en essayant de jouer mon jeu. Mais je pense que je n’ai pas su saisir les occa­sions qui se sont présen­tées. Il a bien joué. C’est le n° 1 mondial. Mais je dois réflé­chir à mes erreurs et essayer de m’amé­liorer », a constaté Joao Fonseca en confé­rence de presse. 

Publié le samedi 21 mars 2026 à 09:16

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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