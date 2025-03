Déjà nombreux en tribunes à Miami pour le troi­sième tour à Miami entre Joao Fonseca et Alex de Minaur, les fans brési­liens étaient égale­ment scot­chés devant leur écran de télé­vi­sion pour observer leur nouveau chou­chou, le succes­seur désigné de « Guga » Kuerten.

S’il s’est incliné en trois sets, le phéno­mène de 18 ans a permis à ESPN Brésil de battre son record d’au­dience pour un match de tennis.

Et on ne parle pas d’une finale de Grand Chelem mais d’un troi­sième tour de Masters 1000 !

Fonseca vs. De Minaur Miami R3 was the most watched EVER tennis match in Brazilian’s ESPN. https://t.co/syRUZ2P8Hp pic.twitter.com/r1Nm3Obq4E