Alors que observateurs l’imaginent déjà comme le possible « troisième homme » aux côtés de Carlos Alcaraz et Jannik Sinner, Joao Fonseca (35e mondial à 19 ans) ne cache pas ses très grandes ambitions, tout en reconnaissant l’écart actuel entre les deux meilleurs du monde et le reste du peloton.
« La régularité et le niveau de jeu de ces deux joueurs (Alcaraz et Sinner) sont tout simplement incroyables. Je ne suis pas le seul à le dire : les joueurs du top 5 et du top 10 s’accordent à dire qu’ils sont d’un autre niveau. Je travaille très dur pour atteindre leurs standards. Ils peuvent jouer à haut niveau pendant plus longtemps, et ils n’ont généralement pas de faiblesse, ce qui rend les matchs contre eux difficiles. Il faut bien servir, bien retourner, tout faire presque parfaitement pour gagner. On ne peut pas toujours être parfait », a déclaré le phénomène brésilien dans des propos rapportés sur le site du Masters 1000 de Miami.
Battu par Jannik Sinner en huitièmes de finale du Masters 1000 d’Indian Wells la semaine dernière (7−6 [6], 7–6 [4]), Joao Fonseca pourrait se tester face à Carlos Alcaraz au deuxième tour à Miami en cas de victoire contre Fabian Marozsan.
Publié le mercredi 18 mars 2026 à 16:52