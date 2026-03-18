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Joao Fonseca sur Carlos Alcaraz et Jannik Sinner : « Je ne suis pas le seul à le penser, les joueurs du top 10 s’ac­cordent à dire qu’ils sont à un autre niveau »

Par
Baptiste Mulatier
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Alors que obser­va­teurs l’ima­ginent déjà comme le possible « troi­sième homme » aux côtés de Carlos Alcaraz et Jannik Sinner, Joao Fonseca (35e mondial à 19 ans) ne cache pas ses très grandes ambi­tions, tout en recon­nais­sant l’écart actuel entre les deux meilleurs du monde et le reste du peloton. 

« La régu­la­rité et le niveau de jeu de ces deux joueurs (Alcaraz et Sinner) sont tout simple­ment incroyables. Je ne suis pas le seul à le dire : les joueurs du top 5 et du top 10 s’accordent à dire qu’ils sont d’un autre niveau. Je travaille très dur pour atteindre leurs stan­dards. Ils peuvent jouer à haut niveau pendant plus long­temps, et ils n’ont géné­ra­le­ment pas de faiblesse, ce qui rend les matchs contre eux diffi­ciles. Il faut bien servir, bien retourner, tout faire presque parfai­te­ment pour gagner. On ne peut pas toujours être parfait », a déclaré le phéno­mène brési­lien dans des propos rapportés sur le site du Masters 1000 de Miami.

Battu par Jannik Sinner en huitièmes de finale du Masters 1000 d’Indian Wells la semaine dernière (7−6 [6], 7–6 [4]), Joao Fonseca pour­rait se tester face à Carlos Alcaraz au deuxième tour à Miami en cas de victoire contre Fabian Marozsan. 

Publié le mercredi 18 mars 2026 à 16:52

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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