Alors que obser­va­teurs l’ima­ginent déjà comme le possible « troi­sième homme » aux côtés de Carlos Alcaraz et Jannik Sinner, Joao Fonseca (35e mondial à 19 ans) ne cache pas ses très grandes ambi­tions, tout en recon­nais­sant l’écart actuel entre les deux meilleurs du monde et le reste du peloton.

« La régu­la­rité et le niveau de jeu de ces deux joueurs (Alcaraz et Sinner) sont tout simple­ment incroyables. Je ne suis pas le seul à le dire : les joueurs du top 5 et du top 10 s’accordent à dire qu’ils sont d’un autre niveau. Je travaille très dur pour atteindre leurs stan­dards. Ils peuvent jouer à haut niveau pendant plus long­temps, et ils n’ont géné­ra­le­ment pas de faiblesse, ce qui rend les matchs contre eux diffi­ciles. Il faut bien servir, bien retourner, tout faire presque parfai­te­ment pour gagner. On ne peut pas toujours être parfait », a déclaré le phéno­mène brési­lien dans des propos rapportés sur le site du Masters 1000 de Miami.

Battu par Jannik Sinner en huitièmes de finale du Masters 1000 d’Indian Wells la semaine dernière (7−6 [6], 7–6 [4]), Joao Fonseca pour­rait se tester face à Carlos Alcaraz au deuxième tour à Miami en cas de victoire contre Fabian Marozsan.