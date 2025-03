Partout où il se déplace, Joao Fonseca peut compter sur le fervent soutien des fans brési­liens, en attente d’un succes­seur à « Guga » Kuerten depuis vingt ans.

« Quand le public est avec un joueur, il est plus enthou­siaste. Aujourd’hui, j’ai commencé le match très détendu. Je n’avais pas le trac. Il était plus nerveux. La pres­sion était plus forte sur lui. J’étais juste détendu. J’étais très bien aujourd’hui. J’ai bien servi. J’ai fait de bons jeux de service. J’ai fait un break rapide. Il était un peu plus nerveux au début. J’ai commencé à me sentir vrai­ment bien. C’est ce qui a fait la diffé­rence aujourd’hui (samedi) », a déclaré le phéno­mène de 18 ans après sa victoire contre le Français Ugo Humbert au deuxième tour.

