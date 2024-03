Tous les spécia­listes s’in­quiètent de la situa­tion de Novak Djokovic et les propo­si­tions les plus farfe­lues circulent actuel­le­ment. La plus « inédite » est bien celle de John Lloyd, ancien joueur, ex‐21ème joueur mondial.

« J’irais même jusqu’à choisir quel­qu’un comme John McEnroe. Je sais qu’il ne le fera proba­ble­ment pas. Mais je pense qu’il doit trouver une solu­tion « , a déclaré John Lloyd dans le podcast Inside‐In de Tennis Channel.

Toujours selon John, Djokovic n’a « pas besoin de quel­qu’un qui prépare des vrais séances d’en­trai­ne­ment. Il lui faut quel­qu’un qui lui donne de l’énergie, qui puisse le motiver avant des grands rendez‐vous »