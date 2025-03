En raison de la nouvelle règle de l’ATP, qui empêche les matchs de commencer après 23 heures (heure locale), le quart de finale du Masters 1000 de Miami entre Novak Djokovic et Sebastian Korda a été reportée à jeudi, en troi­sième rotation.

Cette déci­sion a été annoncée par l’or­ga­ni­sa­tion du tournoi aux alen­tours de 23h30, quelques minutes après la victoire en trois sets de Jessica Pegula contre Emma Raducanu.

Si le respect de la nouvelle règle, réclamée par de nombreux joueurs, a globa­le­ment été salué, c’est la program­ma­tion de jeudi sur le court central, iden­tique à celle de mercredi (5 matchs dans la journée avec un départ à 13h plutôt que 11h par exemple), qui fait parler.

Pour José Morgado, le tournoi répète la même erreur : « Ainsi, la même program­ma­tion qui a échoué aujourd’hui sera répétée demain ! Pure stupi­dité », a lâché le jour­na­liste suivi par 233 000 personnes sur le réseau social X.

So the same sche­du­ling timings that flopped today WILL BE REPEATED TOMORROW !



Pure stupi­dity. https://t.co/IhlSokhQSC