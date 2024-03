Quelques heures après l’im­pres­sion­nante victoire de Grigor Dimitrov face à Carlos Alcaraz en quarts de finale du Masters 1000 de Miami, Julien Varlet, ancien 135e joueur mondial et actuel consul­tant pour l’émis­sion Sans Filet sur Winamax TV, a expliqué pour­quoi selon lui le revers à une main avait atteint sa limite malgré le succès écla­tant du Bulgare.

🎾 « Ce match repré­sente la mort du revers à une main. Dimitrov a besoin d’être dans la zone pour le gagner. Des perles comme ce match ce sera une fois de temps en temps. «



« Vous voulez que je vous dise pour­quoi c’est la mort du revers à une main ? Si Dimitrov ne fait pas un match comme ça, sur la lune, il ne peut pas gagner, et le revers à une main ne peut plus gagner. On aura un match comme ça une fois de temps en temps, une perle, mais match‐là repré­sente tout l’avenir du tennis et que le revers à une main n’exis­tera plus. Parce que là, il est dans la zone, il ne peut pas mieux jouer, en tout cas je ne pense pas. Mais si il est un chouya en‐dessous, ça fait 6–2, 6–4 pour Alcaraz. Pour moi, on atteint l’apogée du revers à une main qu’on ne pourra plus revoir, ou une fois de temps en temps. »