Ancien 135e mondial, entraî­neur et égale­ment consul­tant pour l’émis­sion Sans Filet sur Winamax TV, Julien Varlet n’a pas vrai­ment apprécié la pres­ta­tion de Félix Auger‐Aliassime, large­ment battu par Alexander Zverev au deuxième tour du Masters 1000 d’Indian Wells (6−2, 6–4, en 1h15).

Selon lui, le Canadien doit abso­lu­ment capi­ta­liser sur ses points tout en se remet­tant tacti­que­ment en question.

🤩 « La base du tennis c’est les 2 premiers coups. Service et retour. Félix Auger‐Aliassime ne les a pas maîtrisés contre Zverev. Il doit se remettre en ques­tion ! «



« J’entraîne un minimum. La base du tennis, c’est quoi ? Les deux premiers coups, le service et le retour. Donc j’ai disséqué un petit peu. Nombre de points gagnés par Félix Auger‐Aliassime, deux points. Il a gagné deux points sur le service de Zverev. Donc à partir du moment où il ne gagne pas des points sur le service adverse, même si l’autre est mons­trueux, à un moment faut que tu le titilles un peu. Il fait 2 sur 28 en première balle et 0 sur 10 en deuxième. Donc ça veut dire que même en deuxième, sur un coup qui peut être un peu plus simple ou neutre, c’est que tu n’es pas bon. Son point fort, c’est quand même le service. 36% de points gagnés sur deuxième balle. Donc ces deux points forts que tu fois avoir pour être solide, il ne les a pas. Il y a une remise en ques­tion tactique à avoir. Peut‐être que Fred Fontang (son coach) me remettra un coup derrière la couenne, mais en atten­dant, pour moi, c’est la base », a déclaré Varlet qui avait été rappelé à l’ordre par l’en­traî­neur fran­çais en août 2023 après une sortie sur l’in­tel­li­gence tactique de certains membre du top 20 dont était membre Auger‐Aliassime à cette époque.