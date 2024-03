Après sa sortie assez critique sur le jeu de Félix Auger‐Aliassime, surclassé par Alexander Zverev au deuxième tour du Masters 1000 de Miami, Julien Varlet, ancien 135e joueur mondial et actuel entraî­neur, a cette fois évoqué le fameux coup droit en déca­lage de Carlos Alcaraz.

Et d’après lui, c’est du jamais vu, même chez Roger Federer, Rafael Nadal et Novak Djokovic.

🩰 « Je n’ai jamais vu un joueur comme Alcaraz en déca­lage coup droit. Il est plus aérien et plus puis­sant que les 3 réunis : Djokovic, Nadal et Federer. «



« Ce qui fait sa qualité première lors­qu’il se décale coup droit, c’est qu’il fait deux pas très, très large, très puis­sants, avec la pointe des pieds et ensuite il peut envoyer. Je n’ai jamais vu cela. En déca­lage coup droit, je trouve qu’il est encore meilleur que Federer. Il est plus aérien et plus puis­sant que les trois réunis, que Djokovic, Nadal et Federer. Il a ce truc, cette réac­tion au sol qui est hallu­ci­nante. Et j’ai­me­rais le voir sur des tests physiques parce que je pense qu’il un truc diffé­rent des autres, et c’est ça qui fait sa force. Et aussi sa faiblesse car quand il se fait sa petite entorse à Rio, c’est qu’il arrive légè­re­ment pointe de pieds et c’est là où sa cheville se dérobe. Il y a des joueurs qui seraient arrivés un peu plus lourd. Il y a toujours ce paral­lèle entre les aériens et les terriens. Mais lui ce n’est plus un aérien, il vole. »