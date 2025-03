Invitée à s’ex­primer sur la nouvelle défaite de Carlos Alcaraz, battu dès son entrée en lice sur le Masters 1000 de Miami par David Goffin, Justine Henin, dans l’émis­sion « Retour Gagnant » sur Eurosport, a mis en avant l’énorme pres­sion qui pesait sur l’Espagnol.

Une pres­sion qui pour­rait égale­ment toucher le jeune brési­lien, Joao Fonseca, dans très peu de temps.

« On voit qu’il passe par des phases de réflexion. C’est un joueur de 21 ans qui a gagné quatre Grand Chelems mais qui a encore telle­ment de choses à apprendre pour traverser des moments plus diffi­ciles. Depuis qu’il est arrivé sur le circuit, que dit‐on de Carlos Alcaraz ? ‘C’est extra­or­di­naire ce qu’il nous offre en termes de tennis, c’est complè­te­ment dingue, on aime le voir jouer, c’est le joueur qu’on aime le plus voir évoluer’. Et tout cela, il le sait, il l’en­tend car on entend tout de toute façon, ils ne peuvent plus être protégés par rapport à cela et ça met une pres­sion énorme sur ses épaules. Moi, un Fonseca qui arrive et quand je vois l’ef­fer­ves­cence autour de ce garçon, ça me fait un peu peur. »