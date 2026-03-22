Au micro d’Eurosport, la septuple lauréate en Grand Chelem Justine Henin a donné son sentiment sur la défaite de Carlos Alcaraz dès le troisième tour du Masters 1000 de Miami face à Sebastian Korda (36e mondial).
« A chaud, on va déjà saluer la plus grande victoire de la carrière de Korda. Les joueurs sont plus ou moins éclipsés toute l’année quand ils jouent Alcaraz et Sinner. Et même quand ils les battent, on se pose des questions sur eux. Ils sont tout simplement humains. Cette tournée est difficile. Alcaraz en tirera des bénéfices. C’est peut‐être notre chance de le voir à Monte‐Carlo (5 au 12 avril, ndlr). L’année passée, ça avait été le cas. Quoi qu’il en soit, cette victoire va signifier beaucoup plus de choses pour Korda que cette défaite va en signifier pour Alcaraz, même s’il a cette haine de la défaite et qu’il était venu pour quelque chose de plus grand à Miami. Il n’a rien perdu de sa magie parce qu’il vient de vivre deux tournois plus difficiles. Il a manqué un peu de jus, de ressource, ce qui est bien légitime quand on voit ce qu’il accomplit depuis un an. »
Publié le dimanche 22 mars 2026 à 22:50