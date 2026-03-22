Au micro d’Eurosport, la septuple lauréate en Grand Chelem Justine Henin a donné son senti­ment sur la défaite de Carlos Alcaraz dès le troi­sième tour du Masters 1000 de Miami face à Sebastian Korda (36e mondial).

« A chaud, on va déjà saluer la plus grande victoire de la carrière de Korda. Les joueurs sont plus ou moins éclipsés toute l’année quand ils jouent Alcaraz et Sinner. Et même quand ils les battent, on se pose des ques­tions sur eux. Ils sont tout simple­ment humains. Cette tournée est diffi­cile. Alcaraz en tirera des béné­fices. C’est peut‐être notre chance de le voir à Monte‐Carlo (5 au 12 avril, ndlr). L’année passée, ça avait été le cas. Quoi qu’il en soit, cette victoire va signi­fier beau­coup plus de choses pour Korda que cette défaite va en signi­fier pour Alcaraz, même s’il a cette haine de la défaite et qu’il était venu pour quelque chose de plus grand à Miami. Il n’a rien perdu de sa magie parce qu’il vient de vivre deux tour­nois plus diffi­ciles. Il a manqué un peu de jus, de ressource, ce qui est bien légi­time quand on voit ce qu’il accom­plit depuis un an. »