Pour sa première demi‐finale en Masters 1000, disputée à Miami vendredi soir, Arthur Fils a été dominé par le 22e joueur mondial, Jiri Lehecka (6−2, 6–2).
Au micro d’Eurosport, la septuple lauréate en Grand Chelem Justine Henin a donné son avis sur la lourde défaite du Français.
« Physiquement, il était loin du compte. Il n’a pas pu récupérer de ses efforts sur le plan physique et sur le plan nerveux non plus. Il a ce tempérament de feu. C’est un atout, mais ça peut aussi par moments lui prendre pas mal d’influx », a mis en garde la consultante.
Justine Henin concernant Arthur Fils— 🇨🇵 ARTHUR FILS 👑 NEWS (@ArthurFilsNews) March 27, 2026
🗣️ « Physiquement, il était loin du compte. Il n’a pas pu récupérer de ses efforts sur le plan physique et sur le plan nerveux non plus. Il a ce tempérament de feu. C’est un atout, mais ça peut aussi par moments lui prendre pas mal d’influx. » pic.twitter.com/Ypc4Hjvvh3
28e mondial lundi, Arthur Fils va maintenant se tourner vers la terre battue et le Masters 1000 de Monte‐Carlo (4 au 12 avril).
Publié le samedi 28 mars 2026 à 11:27