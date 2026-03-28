Accueil ATP ATP - Miami

Justine Henin, après la grosse défaite d’Arthur Fils : « Ce tempé­ra­ment de feu, c’est un atout, mais ça peut aussi par moments lui prendre pas mal d’influx »

Par
Baptiste Mulatier
-
190

Pour sa première demi‐finale en Masters 1000, disputée à Miami vendredi soir, Arthur Fils a été dominé par le 22e joueur mondial, Jiri Lehecka (6−2, 6–2).

Au micro d’Eurosport, la septuple lauréate en Grand Chelem Justine Henin a donné son avis sur la lourde défaite du Français. 

« Physiquement, il était loin du compte. Il n’a pas pu récu­pérer de ses efforts sur le plan physique et sur le plan nerveux non plus. Il a ce tempé­ra­ment de feu. C’est un atout, mais ça peut aussi par moments lui prendre pas mal d’in­flux », a mis en garde la consultante. 

28e mondial lundi, Arthur Fils va main­te­nant se tourner vers la terre battue et le Masters 1000 de Monte‐Carlo (4 au 12 avril). 

Publié le samedi 28 mars 2026 à 11:27

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

ARTICLES CONNEXESDu même auteur

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2026 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.