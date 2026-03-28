Pour sa première demi‐finale en Masters 1000, disputée à Miami vendredi soir, Arthur Fils a été dominé par le 22e joueur mondial, Jiri Lehecka (6−2, 6–2).

Au micro d’Eurosport, la septuple lauréate en Grand Chelem Justine Henin a donné son avis sur la lourde défaite du Français.

« Physiquement, il était loin du compte. Il n’a pas pu récu­pérer de ses efforts sur le plan physique et sur le plan nerveux non plus. Il a ce tempé­ra­ment de feu. C’est un atout, mais ça peut aussi par moments lui prendre pas mal d’in­flux », a mis en garde la consultante.

Justine Henin concer­nant Arthur Fils



🗣️ « Physiquement, il était loin du compte. Il n’a pas pu récu­pérer de ses efforts sur le plan physique et sur le plan nerveux non plus. Il a ce tempé­ra­ment de feu. C’est un atout, mais ça peut aussi par moments lui prendre pas mal d’in­flux. » pic.twitter.com/Ypc4Hjvvh3 — 🇨🇵 ARTHUR FILS 👑 NEWS (@ArthurFilsNews) March 27, 2026

28e mondial lundi, Arthur Fils va main­te­nant se tourner vers la terre battue et le Masters 1000 de Monte‐Carlo (4 au 12 avril).