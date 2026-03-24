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Justine Henin, après la victoire d’Arthur Fils contre Valentin Vacherot : « Vous ne pouvez pas toujours marcher sur l’eau comme ça a été le cas pour lui face à Stefanos Tsitsipas »

Par
Baptiste Mulatier
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Alors qu’il est revenu de sa longue bles­sure au dos début février, Arthur Fils a déjà fait aussi bien que l’année dernière à Indian Wells et Miami avec deux quarts de finale. 

Après avoir corrigé Stefanos Tsitsipas au troi­sième tour, le Français de 21 ans a remporté un combat beau­coup plus âpre ce mardi contre le Monégasque Valentin Vacherot en huitièmes de finale : 6–4, 6–7(4), 6–4, en 2h14. 

Au micro d’Eurosport, la septuple lauréate en Grand Chelem Justine Henin a donné son senti­ment sur la victoire du 31e joueur mondial ? 

« Vous ne pouvez pas toujours marcher sur l’eau comme ça a été le cas pour lui face à Tsitsipas. Un jour n’est pas l’autre, un match n’est pas l’autre, dans le style de jeu. Il a eu à gérer ce moment extrê­me­ment délicat, cette perte du deuxième set, avec un moment de relâ­che­ment, d’inat­ten­tion dans ce tie‐break. On a senti qu’il était tout petit peu dans le dur menta­le­ment mais c’est là où il a été très bon. Il a retrouvé de la sobriété, il est resté au contact tout de suite dans la troi­sième manche et il n’a plus du tout été inquiété sur ses jeux de service. Il a fait le travail simple­ment. Vacherot est un joueur extrê­me­ment dange­reux, il s’est donné une chance de revenir mais il a été trop dépen­dant de son service. On sent la décep­tion et une grande frus­tra­tion chez le Monégasque. »

Pour tenter de se quali­fier en demi‐finales d’un Masters 1000 pour la première fois de sa jeune carrière, Arthur Fils affron­tera Tommy Paul (23) ou Tomas Martin Etcheverry (32e).

Publié le mardi 24 mars 2026 à 21:34

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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