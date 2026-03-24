Alors qu’il est revenu de sa longue blessure au dos début février, Arthur Fils a déjà fait aussi bien que l’année dernière à Indian Wells et Miami avec deux quarts de finale.
Après avoir corrigé Stefanos Tsitsipas au troisième tour, le Français de 21 ans a remporté un combat beaucoup plus âpre ce mardi contre le Monégasque Valentin Vacherot en huitièmes de finale : 6–4, 6–7(4), 6–4, en 2h14.
Au micro d’Eurosport, la septuple lauréate en Grand Chelem Justine Henin a donné son sentiment sur la victoire du 31e joueur mondial ?
« Vous ne pouvez pas toujours marcher sur l’eau comme ça a été le cas pour lui face à Tsitsipas. Un jour n’est pas l’autre, un match n’est pas l’autre, dans le style de jeu. Il a eu à gérer ce moment extrêmement délicat, cette perte du deuxième set, avec un moment de relâchement, d’inattention dans ce tie‐break. On a senti qu’il était tout petit peu dans le dur mentalement mais c’est là où il a été très bon. Il a retrouvé de la sobriété, il est resté au contact tout de suite dans la troisième manche et il n’a plus du tout été inquiété sur ses jeux de service. Il a fait le travail simplement. Vacherot est un joueur extrêmement dangereux, il s’est donné une chance de revenir mais il a été trop dépendant de son service. On sent la déception et une grande frustration chez le Monégasque. »
📊 Ils sont Français 🇫🇷 et ont réussi à se qualifier en 1⁄4 de finale d’Indian Wells ET de Miami la même année :— Jeu, Set et Maths (@JeuSetMaths) March 24, 2026
▪️ 1986 : Noah 🇫🇷
▪️ 1987 : Noah 🇫🇷
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🆕 2026 : Fils 🇫🇷pic.twitter.com/MWOFIH1QuU
Pour tenter de se qualifier en demi‐finales d’un Masters 1000 pour la première fois de sa jeune carrière, Arthur Fils affrontera Tommy Paul (23) ou Tomas Martin Etcheverry (32e).
Publié le mardi 24 mars 2026 à 21:34