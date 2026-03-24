Alors qu’il est revenu de sa longue bles­sure au dos début février, Arthur Fils a déjà fait aussi bien que l’année dernière à Indian Wells et Miami avec deux quarts de finale.

Après avoir corrigé Stefanos Tsitsipas au troi­sième tour, le Français de 21 ans a remporté un combat beau­coup plus âpre ce mardi contre le Monégasque Valentin Vacherot en huitièmes de finale : 6–4, 6–7(4), 6–4, en 2h14.

Au micro d’Eurosport, la septuple lauréate en Grand Chelem Justine Henin a donné son senti­ment sur la victoire du 31e joueur mondial ?

« Vous ne pouvez pas toujours marcher sur l’eau comme ça a été le cas pour lui face à Tsitsipas. Un jour n’est pas l’autre, un match n’est pas l’autre, dans le style de jeu. Il a eu à gérer ce moment extrê­me­ment délicat, cette perte du deuxième set, avec un moment de relâ­che­ment, d’inat­ten­tion dans ce tie‐break. On a senti qu’il était tout petit peu dans le dur menta­le­ment mais c’est là où il a été très bon. Il a retrouvé de la sobriété, il est resté au contact tout de suite dans la troi­sième manche et il n’a plus du tout été inquiété sur ses jeux de service. Il a fait le travail simple­ment. Vacherot est un joueur extrê­me­ment dange­reux, il s’est donné une chance de revenir mais il a été trop dépen­dant de son service. On sent la décep­tion et une grande frus­tra­tion chez le Monégasque. »

📊 Ils sont Français 🇫🇷 et ont réussi à se quali­fier en 1⁄ 4 de finale d’Indian Wells ET de Miami la même année :

▪️ 1986 : Noah 🇫🇷

▪️ 1987 : Noah 🇫🇷

▪️ 1989 : Noah 🇫🇷

▪️ 2016 : Monfils 🇫🇷

▪️ 2025 : Fils 🇫🇷

🆕 2026 : Fils 🇫🇷pic.twitter.com/MWOFIH1QuU — Jeu, Set et Maths (@JeuSetMaths) March 24, 2026

Pour tenter de se quali­fier en demi‐finales d’un Masters 1000 pour la première fois de sa jeune carrière, Arthur Fils affron­tera Tommy Paul (23) ou Tomas Martin Etcheverry (32e).