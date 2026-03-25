En démons­tra­tion face à Stefanos Tsitsipas au troi­sième tour (6−1, 6–0), le Français de 21 ans a remporté un match plus diffi­cile ce mardi contre le Monégasque Valentin Vacherot en huitièmes de finale : 6–4, 6–7(4), 6–4, en 2h14.

Un succès qui lui permet de rééditer sa perfor­mance d’Indian Wells et de préserver l’intégralité de ses points acquis en mars 2025.

Consultante pour Eurosport, la septuple lauréate en Grand Chelem Justine Henin a évoqué les oppor­tu­nités à saisir pour le Français de 21 ans (actuel 31e mondial, 14e l’an dernier) à court et moyen terme.

« Il y a de la place pour lui dans le top 10. Quand il regarde les noms, il doit pouvoir se dire qu’il est en mesure d’aller les titiller, a déclaré l’an­cienne numéro 1 mondiale, qui a égale­ment évoqué les chances d’Arthur Fils à Miami.Il va se dire que c’est ouvert, qu’il y a une grosse occa­sion. C’est là aussi qu’on va voir le tempé­ra­ment pour ne pas se faire piéger. Des matches ça se joue, main­te­nant il faut y aller match après match. Il peut donner cette sensa­tion d’être celui qui pour­rait s’extirper. »

Pour tenter de se se quali­fier pour sa première demi‐finale en Masters 1000, Arthur Fils va désor­mais affronter l’Américain Tommy Paul (23e mondial), qui s’était imposé lors de leur unique affron­te­ment en 2023 à Shanghai.