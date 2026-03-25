En démonstration face à Stefanos Tsitsipas au troisième tour (6−1, 6–0), le Français de 21 ans a remporté un match plus difficile ce mardi contre le Monégasque Valentin Vacherot en huitièmes de finale : 6–4, 6–7(4), 6–4, en 2h14.
Un succès qui lui permet de rééditer sa performance d’Indian Wells et de préserver l’intégralité de ses points acquis en mars 2025.
Consultante pour Eurosport, la septuple lauréate en Grand Chelem Justine Henin a évoqué les opportunités à saisir pour le Français de 21 ans (actuel 31e mondial, 14e l’an dernier) à court et moyen terme.
« Il y a de la place pour lui dans le top 10. Quand il regarde les noms, il doit pouvoir se dire qu’il est en mesure d’aller les titiller, a déclaré l’ancienne numéro 1 mondiale, qui a également évoqué les chances d’Arthur Fils à Miami.Il va se dire que c’est ouvert, qu’il y a une grosse occasion. C’est là aussi qu’on va voir le tempérament pour ne pas se faire piéger. Des matches ça se joue, maintenant il faut y aller match après match. Il peut donner cette sensation d’être celui qui pourrait s’extirper. »
Pour tenter de se se qualifier pour sa première demi‐finale en Masters 1000, Arthur Fils va désormais affronter l’Américain Tommy Paul (23e mondial), qui s’était imposé lors de leur unique affrontement en 2023 à Shanghai.
Publié le mercredi 25 mars 2026 à 11:29