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Justine Henin : « Quand Arthur Fils regarde les noms dans le top 10, il doit pouvoir se dire qu’il est en mesure de les titiller. Il y a de la place pour lui »

Par
Baptiste Mulatier
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En démons­tra­tion face à Stefanos Tsitsipas au troi­sième tour (6−1, 6–0), le Français de 21 ans a remporté un match plus diffi­cile ce mardi contre le Monégasque Valentin Vacherot en huitièmes de finale : 6–4, 6–7(4), 6–4, en 2h14.

Un succès qui lui permet de rééditer sa perfor­mance d’Indian Wells et de préserver l’intégralité de ses points acquis en mars 2025. 

Consultante pour Eurosport, la septuple lauréate en Grand Chelem Justine Henin a évoqué les oppor­tu­nités à saisir pour le Français de 21 ans (actuel 31e mondial, 14e l’an dernier) à court et moyen terme.

« Il y a de la place pour lui dans le top 10. Quand il regarde les noms, il doit pouvoir se dire qu’il est en mesure d’aller les titiller, a déclaré l’an­cienne numéro 1 mondiale, qui a égale­ment évoqué les chances d’Arthur Fils à Miami.Il va se dire que c’est ouvert, qu’il y a une grosse occa­sion. C’est là aussi qu’on va voir le tempé­ra­ment pour ne pas se faire piéger. Des matches ça se joue, main­te­nant il faut y aller match après match. Il peut donner cette sensa­tion d’être celui qui pour­rait s’extirper. »

Pour tenter de se se quali­fier pour sa première demi‐finale en Masters 1000, Arthur Fils va désor­mais affronter l’Américain Tommy Paul (23e mondial), qui s’était imposé lors de leur unique affron­te­ment en 2023 à Shanghai.

Publié le mercredi 25 mars 2026 à 11:29

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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