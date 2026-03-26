Invitée à s’exprimer sur la défaite de Carlos Alcaraz dès le troisième tour du Masters 1000 de Miami face à Sebastian Korda, Justine Henin, fidèle à elle‐même, a fait preuve de mesure et de recul.
Selon l’ancienne championne belge, il n’y a aucune raison de tirer la sonnette d’alarme pour le numéro 1 mondial même s’il va devoir relever quelques défis inhérents à notre époque pour égaler voire surpasser Federer, Nadal et Djokovic dans le temps.
« Il y a un an, on s’est dit : ‘Qu’est‐ce qu’il se passe avec Carlos Alcaraz ?’. Je ne pense qu’on ne va pas reproduire cette erreur. Mais le plaisir et la motivation sont des points cruciaux pour lui. Ce sont des choses, sur la durée d’une carrière, qui conditionnent ce qu’il va laisser dans l’histoire, aussi dans cette capacité à se remobiliser. En sachant également qu’on est dans une époque qui évolue – et cela n’enlève rien à ce que Federer, Nadal et Djokovic ont fait – où il y a de plus en plus de sollicitations, de communications, d’exhibitions, de plus en plus d’argent et d’enjeux à beaucoup de niveaux. Le fait d’arriver à recentrer ses priorités sera quelque chose d’essentiel pour Alcaraz. Qu’il soit magique, il n’y a pas de doute. Combien de temps va‐t‐il pouvoir durer et combien de titres va‐t‐il pouvoir aller chercher ? Et là, il faut dire à nouveau dire ce que ces gars (Federer, Nadal, Djokovic) ont fait dans la longueur. Alcaraz a certainement beaucoup de capacités mais entretenir cette motivation sera clé. »
Publié le jeudi 26 mars 2026 à 14:29