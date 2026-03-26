Invitée à s’ex­primer sur la défaite de Carlos Alcaraz dès le troi­sième tour du Masters 1000 de Miami face à Sebastian Korda, Justine Henin, fidèle à elle‐même, a fait preuve de mesure et de recul.

Selon l’an­cienne cham­pionne belge, il n’y a aucune raison de tirer la sonnette d’alarme pour le numéro 1 mondial même s’il va devoir relever quelques défis inhé­rents à notre époque pour égaler voire surpasser Federer, Nadal et Djokovic dans le temps.

« Il y a un an, on s’est dit : ‘Qu’est‐ce qu’il se passe avec Carlos Alcaraz ?’. Je ne pense qu’on ne va pas repro­duire cette erreur. Mais le plaisir et la moti­va­tion sont des points cruciaux pour lui. Ce sont des choses, sur la durée d’une carrière, qui condi­tionnent ce qu’il va laisser dans l’his­toire, aussi dans cette capa­cité à se remo­bi­liser. En sachant égale­ment qu’on est dans une époque qui évolue – et cela n’en­lève rien à ce que Federer, Nadal et Djokovic ont fait – où il y a de plus en plus de solli­ci­ta­tions, de commu­ni­ca­tions, d’ex­hi­bi­tions, de plus en plus d’argent et d’en­jeux à beau­coup de niveaux. Le fait d’ar­river à recen­trer ses prio­rités sera quelque chose d’es­sen­tiel pour Alcaraz. Qu’il soit magique, il n’y a pas de doute. Combien de temps va‐t‐il pouvoir durer et combien de titres va‐t‐il pouvoir aller cher­cher ? Et là, il faut dire à nouveau dire ce que ces gars (Federer, Nadal, Djokovic) ont fait dans la longueur. Alcaraz a certai­ne­ment beau­coup de capa­cités mais entre­tenir cette moti­va­tion sera clé. »