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Justine Henin sur le grand espoir fran­çais, Moïse Kouamé, invité dans le grand tableau : « Il y a une forme d’ur­gence chez lui »

Par
Baptiste Mulatier
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Auteur d’un début de saison très promet­teur, le grand espoir du tennis fran­çais Moïse Kouamé a été invité dans le tableau prin­cipal du Masters 1000 de Miami. Une belle récom­pense pour le jeune joueur de 17 ans, actuel­le­ment 385e mondial, qui confirme sa progres­sion rapide.

Justine Henin, qui le connaît bien pour l’avoir accueilli au sein de son académie, s’est exprimée à son sujet au micro d’Eurosport, évoquant à la fois l’enthousiasme qu’il suscite et les attentes qui l’accompagnent.

« Il y a une forme d’ur­gence chez lui liée à son ambi­tion. De cet âge‐là, c’est le joueur le mieux classé. Il va avoir une wild card dans un tournoi qui appar­tient à la société de mana­ge­ment qui le gère, c’est une oppor­tu­nité. Je pense qu’ils ont raison de lui proposer, il va aller prendre sa chance, il va aller vivre une expé­rience. Ça ne veut pas dire qu’il faut attendre qu’il fasse quelque chose de grand à Miami, mais ça ne veut pas dire qu’il faut s’at­tendre non plus à ce qu’il perde au premier tour. Il y a telle­ment de choses qui vont se passer parce qu’il est très jeune, parce qu’il y a des défis physiques. C’est vrai qu’il a quand même une bles­sure assez sérieuse l’année dernière au dos. On voit qu’il enchaîne les semaines de compé­ti­tion. Il aura enchaîné cinq ou six semaines de compé­ti­tion. Donc il y a cette forme d’ur­gence qui peut être assez bon signe, parce qu’il a l’envie. Moïse, il a son propre moteur. Il n’y a personne qui vient nourrir sa moti­va­tion. C’est vrai­ment là où il veut être. Mais après, le chemin est telle­ment long et semé d’embûches et d’obs­tacles qu’on verra ce que ça va donner. Le poten­tiel, il est là. C’est vrai qu’il dégage déjà beau­coup de maturité. »

Au premier tour, Moïse Kouame affron­tera le qualifié améri­cain Zachary Svajda (96e mondial). 

Publié le mercredi 18 mars 2026 à 11:43

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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