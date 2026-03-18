Auteur d’un début de saison très promet­teur, le grand espoir du tennis fran­çais Moïse Kouamé a été invité dans le tableau prin­cipal du Masters 1000 de Miami. Une belle récom­pense pour le jeune joueur de 17 ans, actuel­le­ment 385e mondial, qui confirme sa progres­sion rapide.

Justine Henin, qui le connaît bien pour l’avoir accueilli au sein de son académie, s’est exprimée à son sujet au micro d’Eurosport, évoquant à la fois l’enthousiasme qu’il suscite et les attentes qui l’accompagnent.

« Il y a une forme d’ur­gence chez lui liée à son ambi­tion. De cet âge‐là, c’est le joueur le mieux classé. Il va avoir une wild card dans un tournoi qui appar­tient à la société de mana­ge­ment qui le gère, c’est une oppor­tu­nité. Je pense qu’ils ont raison de lui proposer, il va aller prendre sa chance, il va aller vivre une expé­rience. Ça ne veut pas dire qu’il faut attendre qu’il fasse quelque chose de grand à Miami, mais ça ne veut pas dire qu’il faut s’at­tendre non plus à ce qu’il perde au premier tour. Il y a telle­ment de choses qui vont se passer parce qu’il est très jeune, parce qu’il y a des défis physiques. C’est vrai qu’il a quand même une bles­sure assez sérieuse l’année dernière au dos. On voit qu’il enchaîne les semaines de compé­ti­tion. Il aura enchaîné cinq ou six semaines de compé­ti­tion. Donc il y a cette forme d’ur­gence qui peut être assez bon signe, parce qu’il a l’envie. Moïse, il a son propre moteur. Il n’y a personne qui vient nourrir sa moti­va­tion. C’est vrai­ment là où il veut être. Mais après, le chemin est telle­ment long et semé d’embûches et d’obs­tacles qu’on verra ce que ça va donner. Le poten­tiel, il est là. C’est vrai qu’il dégage déjà beau­coup de maturité. »

« Il y a une forme d’urgence pour Moïse Kouamé liée à sa grande ambi­tion »



Dans Retour Gagnant, notre émis­sion 100% tennis, Justine Hénin explique toute l’at­ten­tion qui entoure Kouamé, passé par son académie en Belgique pic.twitter.com/BXsbrQcAjR — Eurosport France (@Eurosport_FR) March 17, 2026

Au premier tour, Moïse Kouame affron­tera le qualifié améri­cain Zachary Svajda (96e mondial).