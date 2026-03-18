Auteur d’un début de saison très prometteur, le grand espoir du tennis français Moïse Kouamé a été invité dans le tableau principal du Masters 1000 de Miami. Une belle récompense pour le jeune joueur de 17 ans, actuellement 385e mondial, qui confirme sa progression rapide.
Justine Henin, qui le connaît bien pour l’avoir accueilli au sein de son académie, s’est exprimée à son sujet au micro d’Eurosport, évoquant à la fois l’enthousiasme qu’il suscite et les attentes qui l’accompagnent.
« Il y a une forme d’urgence chez lui liée à son ambition. De cet âge‐là, c’est le joueur le mieux classé. Il va avoir une wild card dans un tournoi qui appartient à la société de management qui le gère, c’est une opportunité. Je pense qu’ils ont raison de lui proposer, il va aller prendre sa chance, il va aller vivre une expérience. Ça ne veut pas dire qu’il faut attendre qu’il fasse quelque chose de grand à Miami, mais ça ne veut pas dire qu’il faut s’attendre non plus à ce qu’il perde au premier tour. Il y a tellement de choses qui vont se passer parce qu’il est très jeune, parce qu’il y a des défis physiques. C’est vrai qu’il a quand même une blessure assez sérieuse l’année dernière au dos. On voit qu’il enchaîne les semaines de compétition. Il aura enchaîné cinq ou six semaines de compétition. Donc il y a cette forme d’urgence qui peut être assez bon signe, parce qu’il a l’envie. Moïse, il a son propre moteur. Il n’y a personne qui vient nourrir sa motivation. C’est vraiment là où il veut être. Mais après, le chemin est tellement long et semé d’embûches et d’obstacles qu’on verra ce que ça va donner. Le potentiel, il est là. C’est vrai qu’il dégage déjà beaucoup de maturité. »
« Il y a une forme d’urgence pour Moïse Kouamé liée à sa grande ambition »— Eurosport France (@Eurosport_FR) March 17, 2026
Dans Retour Gagnant, notre émission 100% tennis, Justine Hénin explique toute l’attention qui entoure Kouamé, passé par son académie en Belgique pic.twitter.com/BXsbrQcAjR
Au premier tour, Moïse Kouame affrontera le qualifié américain Zachary Svajda (96e mondial).
Publié le mercredi 18 mars 2026 à 11:43