« Je crois que ça n’a pas d’importance », a humble­ment déclaré Jannik Sinner après être devenu le premier joueur à faire le doublé Indian Wells‐Miami (« Sunshine Double ») sans concéder le moindre set.

Une perfor­mance que Justine Henin, septuple lauréate en Grand Chelem et consul­tante pour Eurosport, refuse toute­fois de minimiser.

« Exceptionnel Jannik Sinner. Il a obtenu ce qu’il était venu cher­cher en mars sur ces deux tour­nois, avec la manière. Il voulait briller sur cette tournée améri­caine. Son service est devenu une arme redou­table. Il a régné en maître incon­testé sur ces deux tour­nois. Il faut imaginer cette domi­na­tion. Gagner deux Masters 1000 de suite sans perdre un set, ça peut paraître anec­do­tique, mais ça en dit long non seule­ment sur sa domi­na­tion mais aussi sur sa capa­cité à gérer les moments. À venir fermer la porte lors­qu’il se sent un tout petit peu en danger. C’est ce que son clan lui apporte tous les jours. Lehecka doit se dire : mais qu’est‐ce que je dois faire ? Il a tenté des choses pour une première finale en Masters 1000, il ne passe pas à côté, mais en face, c’est beau­coup, beau­coup trop fort. »