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Justine Henin sur le Sunshine Double de Sinner : « Gagner deux Masters 1000 de suite sans perdre un set, ça peut paraître anec­do­tique, mais ça en dit long sur sa domi­na­tion et sa capa­cité à gérer les moments »

Par
Baptiste Mulatier
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« Je crois que ça n’a pas d’importance », a humble­ment déclaré Jannik Sinner après être devenu le premier joueur à faire le doublé Indian Wells‐Miami (« Sunshine Double ») sans concéder le moindre set.

Une perfor­mance que Justine Henin, septuple lauréate en Grand Chelem et consul­tante pour Eurosport, refuse toute­fois de minimiser. 

« Exceptionnel Jannik Sinner. Il a obtenu ce qu’il était venu cher­cher en mars sur ces deux tour­nois, avec la manière. Il voulait briller sur cette tournée améri­caine. Son service est devenu une arme redou­table. Il a régné en maître incon­testé sur ces deux tour­nois. Il faut imaginer cette domi­na­tion. Gagner deux Masters 1000 de suite sans perdre un set, ça peut paraître anec­do­tique, mais ça en dit long non seule­ment sur sa domi­na­tion mais aussi sur sa capa­cité à gérer les moments. À venir fermer la porte lors­qu’il se sent un tout petit peu en danger. C’est ce que son clan lui apporte tous les jours. Lehecka doit se dire : mais qu’est‐ce que je dois faire ? Il a tenté des choses pour une première finale en Masters 1000, il ne passe pas à côté, mais en face, c’est beau­coup, beau­coup trop fort. »

Publié le lundi 30 mars 2026 à 17:58

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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