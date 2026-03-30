« Je crois que ça n’a pas d’importance », a humblement déclaré Jannik Sinner après être devenu le premier joueur à faire le doublé Indian Wells‐Miami (« Sunshine Double ») sans concéder le moindre set.
Une performance que Justine Henin, septuple lauréate en Grand Chelem et consultante pour Eurosport, refuse toutefois de minimiser.
« Exceptionnel Jannik Sinner. Il a obtenu ce qu’il était venu chercher en mars sur ces deux tournois, avec la manière. Il voulait briller sur cette tournée américaine. Son service est devenu une arme redoutable. Il a régné en maître incontesté sur ces deux tournois. Il faut imaginer cette domination. Gagner deux Masters 1000 de suite sans perdre un set, ça peut paraître anecdotique, mais ça en dit long non seulement sur sa domination mais aussi sur sa capacité à gérer les moments. À venir fermer la porte lorsqu’il se sent un tout petit peu en danger. C’est ce que son clan lui apporte tous les jours. Lehecka doit se dire : mais qu’est‐ce que je dois faire ? Il a tenté des choses pour une première finale en Masters 1000, il ne passe pas à côté, mais en face, c’est beaucoup, beaucoup trop fort. »
Publié le lundi 30 mars 2026 à 17:58