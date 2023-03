Auteur d’un gros parcours à Miami avec des victoires notam­ment sur Jiri Lehecka, Stefanos Tsitsipas et enfin Francisco Cerundolo en quarts (6−3, 6–2), Karen Khachanov rejoint le dernier carré où il retrou­vera Daniil Medvedev, qu’il a battu une fois en quatre confron­ta­tions. En confé­rence de presse, il a expliqué à quel point ces matchs contre ses compa­triotes Medvedev ou Andrey Rublev étaient particuliers.

« Nous avons grandi ensemble et à chaque fois que nous nous affron­tons, ce n’est jamais facile, évidem­ment. D’un côté, nous nous connais­sons très bien et nous sommes de bons amis en dehors du court, mais d’un autre côté, sur le court, nous sommes rivaux. Nous avons joué cette année à Adélaïde, lors du premier tournoi de l’année, il m’a battu, je dirais, assez soli­de­ment, et je vais essayer d’aborder ce match diffé­rem­ment et nous verrons comment cela se passera cette fois‐ci. »