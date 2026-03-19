Titré à Dubaï et battu en finale à Indian Wells par Jannik Sinner, après avoir battu Carlos Alcaraz, Daniil Medvedev a marqué son retour en très grande forme.

Dans le dernier épisode de son podcast « Love All », dont les propos sont relayés par Tennis Head, l’an­cienne numéro 1 mondiale Kim Clijsters en a profité pour s’ex­primer sur la tech­nique atypique du vain­queur de l’US Open 2021.

« J’ai l’im­pres­sion que tech­ni­que­ment, son revers est un bon coup. Il n’y a pas beau­coup de marge d’erreur. Il peut affronter un gaucher comme Rafa qui envoie un coup droit haut sur son revers, il s’adapte faci­le­ment à cela. Et pour expli­quer son geste en coup droit, je pense aussi que c’est parce qu’il est grand et mince. Je pense que, d’une manière géné­rale, ses membres plus longs donnent un aspect un peu diffé­rent visuel­le­ment. Mais il s’adapte très faci­le­ment à diffé­rents adver­saires et aux diffé­rents styles de tennis auxquels il doit faire face. Je ne pense donc pas que sa tech­nique soit de celles que l’on ensei­gne­rait aux enfants, mais je pense que ce sont ses membres plus longs qui la font paraître plus maladroite que celle d’un joueur plus petit comme Moutet. »