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Kim Clijsters sur Daniil Medvedev : « Je ne pense pas que sa tech­nique soit ensei­gnée aux enfants »

Par
Baptiste Mulatier
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Titré à Dubaï et battu en finale à Indian Wells par Jannik Sinner, après avoir battu Carlos Alcaraz, Daniil Medvedev a marqué son retour en très grande forme. 

Dans le dernier épisode de son podcast « Love All », dont les propos sont relayés par Tennis Head, l’an­cienne numéro 1 mondiale Kim Clijsters en a profité pour s’ex­primer sur la tech­nique atypique du vain­queur de l’US Open 2021. 

« J’ai l’im­pres­sion que tech­ni­que­ment, son revers est un bon coup. Il n’y a pas beau­coup de marge d’erreur. Il peut affronter un gaucher comme Rafa qui envoie un coup droit haut sur son revers, il s’adapte faci­le­ment à cela. Et pour expli­quer son geste en coup droit, je pense aussi que c’est parce qu’il est grand et mince. Je pense que, d’une manière géné­rale, ses membres plus longs donnent un aspect un peu diffé­rent visuel­le­ment. Mais il s’adapte très faci­le­ment à diffé­rents adver­saires et aux diffé­rents styles de tennis auxquels il doit faire face. Je ne pense donc pas que sa tech­nique soit de celles que l’on ensei­gne­rait aux enfants, mais je pense que ce sont ses membres plus longs qui la font paraître plus maladroite que celle d’un joueur plus petit comme Moutet. »

Publié le jeudi 19 mars 2026 à 11:26

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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