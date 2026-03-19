Titré à Dubaï et battu en finale à Indian Wells par Jannik Sinner, après avoir battu Carlos Alcaraz, Daniil Medvedev a marqué son retour en très grande forme.
Dans le dernier épisode de son podcast « Love All », dont les propos sont relayés par Tennis Head, l’ancienne numéro 1 mondiale Kim Clijsters en a profité pour s’exprimer sur la technique atypique du vainqueur de l’US Open 2021.
« J’ai l’impression que techniquement, son revers est un bon coup. Il n’y a pas beaucoup de marge d’erreur. Il peut affronter un gaucher comme Rafa qui envoie un coup droit haut sur son revers, il s’adapte facilement à cela. Et pour expliquer son geste en coup droit, je pense aussi que c’est parce qu’il est grand et mince. Je pense que, d’une manière générale, ses membres plus longs donnent un aspect un peu différent visuellement. Mais il s’adapte très facilement à différents adversaires et aux différents styles de tennis auxquels il doit faire face. Je ne pense donc pas que sa technique soit de celles que l’on enseignerait aux enfants, mais je pense que ce sont ses membres plus longs qui la font paraître plus maladroite que celle d’un joueur plus petit comme Moutet. »
Publié le jeudi 19 mars 2026 à 11:26