Francisco Cerundolo est l’in­vité surprise du dernier carré à Miami. Avant ce tournoi, il n’avait jamais joué de Masters 1000. Et surtout, il n’avait jamais gagné le moindre match sur dur sur le circuit ATP. Son entraî­neur, Kevin Konfederak, raconte comment son poulain a pris confiance en Floride.

« Ces dix derniers jours, on s’est entraîné trois fois avec Jannik Sinner (qu’il battait 4–1 en quarts avant que l’Italien n’aban­donne, ndlr) et il a réalisé qu’il avait le niveau pour affronter ces gars et les battre. Je pense que ç’a été une clé pour sa confiance, pour son jeu, et ça lui permet d’être à ce niveau. Il entre sur le court en y croyant », a expliqué le coach de l’Argentin dans des propos rapportés par L’Equipe.

Pour rappel, Francisco Cerundolo va défier Casper Ruud en demies ce samedi aux alen­tours de 19h ce samedi (heure française).