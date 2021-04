Entrainé depuis son plus jeune âge par sa maman, Sebastien Korda a évoqué ses débuts et la fasci­na­tion qu’a­vait sa mère pour le jeu de Stefan Edberg qui se dépla­çait comme un chat avec déli­ca­tesse et silence. Pour elle, ce jeu de jambes était tout à fait adapté à son fils pour qu’il progresse et installe son jeu : « Mes parents et parti­cu­liè­re­ment ma maman ont toujours aimé la façon dont Stefan Edberg se dépla­çait sur le court, à quel point il était silen­cieux, et il était comme un chat surtout au filet. Cela nous a donné une ligne direc­trice, celle de toujours essayer d’être fluide sur le court et de ne pas faire de bruit ». Face à Rublev, Sebastien devra pas trop se faire discret s’il veut atteindre les demi‐finales du tournoi.