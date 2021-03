Vainqueur de Schwartzman en trois manches, Sebastien Korda impres­sionne tous les spécia­listes. Comme il l’a préciser en confé­rence de presse, il peut s’ap­puyer sur une véri­table dream team autour de lui, ce qui n’est pas le cas de tout le monde : « Je pense qu’au niveau de l’ex­pé­rience, j’ai l’une des meilleures équipes autour de moi. Mon père était cham­pion du Grand Chelem et ma mère dans le Top 30. Radek (Stepanek) est comme mon frère, nous sommes toujours en contact. Et avoir un mentor, un ami, comme Andre Agassi. Je ne pense pas que vous puis­siez avoir une meilleure équipe. Il y a beau­coup d’ex­pé­rience et beau­coup de connais­sances du jeu. Quand je suis avec eux, j’es­saie juste de garder les oreilles grandes ouvertes et de les écouter beaucoup »