Dans des propos rapportés par Punto de Break, Sebastian Korda a donné les clefs de sa victoire contre Stefanos Tsitsipas au troi­sième tour du Masters 1000 de Miami : 7–6(4), 6–3.

« Le plan était très clair et il n’y avait pas de secret. J’allais jouer sur son revers tout le temps. Je n’ai pas très bien commencé, mais j’ai pu trouver le rythme rapi­de­ment et je pense que j’ai joué un match très solide et quand j’ai eu des occa­sions, je les ai saisies, je pense que c’était la clé aujourd’hui. J’ai pris plus de risques que lui, je suis allé plus souvent au filet et j’ai été plus agressif. Je suis content de la façon dont ça s’est passé ».