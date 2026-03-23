Après sa décon­venue du 2ème set alors qu’il servait pour le match après avoir dominé les débats, Sebastian a appris de ce moment pour parvenir à enfin clore la partie dans un 3ème set encore une fois très tendu au fur et à mesure qu’il allait arriver au money time. L’Américain a donc expli­quer comment il était parvenu à maitriser ses nerfs pour dominer le numéror 1 mondial. Comme à son habi­tude, il y à rajouter une pointe d’humour.

« C’est, sans aucun doute, la chose la plus diffi­cile dans le tennis. C’est proba­ble­ment deux fois plus compliqué quand tu joues contre Carlos. Tu peux sentir sa présence dans les moments impor­tants. Il joue son meilleur tennis à ces moments‐là. J’en suis venu à me moquer de moi‐même en chan­geant de côté lorsque j’ai perdu ce jeu à 5–3 dans le troi­sième set. Je me suis dit : « C’est reparti ». J’ai appris de cela. Je savais qu’au deuxième set, j’avais trop ouvert le service vers l’ex­té­rieur. Je ne répé­te­rais pas ça. J’ai appris et je suis content de ça »