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Korda, vain­queur d’Alcaraz, n’en fait pas des tonnes : « J’en suis venu à me moquer de moi‐même en chan­geant de côté »

Par
Jean Muller
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Après sa décon­venue du 2ème set alors qu’il servait pour le match après avoir dominé les débats, Sebastian a appris de ce moment pour parvenir à enfin clore la partie dans un 3ème set encore une fois très tendu au fur et à mesure qu’il allait arriver au money time. L’Américain a donc expli­quer comment il était parvenu à maitriser ses nerfs pour dominer le numéror 1 mondial. Comme à son habi­tude, il y à rajouter une pointe d’humour.

« C’est, sans aucun doute, la chose la plus diffi­cile dans le tennis. C’est proba­ble­ment deux fois plus compliqué quand tu joues contre Carlos. Tu peux sentir sa présence dans les moments impor­tants. Il joue son meilleur tennis à ces moments‐là. J’en suis venu à me moquer de moi‐même en chan­geant de côté lorsque j’ai perdu ce jeu à 5–3 dans le troi­sième set. Je me suis dit : « C’est reparti ». J’ai appris de cela. Je savais qu’au deuxième set, j’avais trop ouvert le service vers l’ex­té­rieur. Je ne répé­te­rais pas ça. J’ai appris et je suis content de ça »

Publié le lundi 23 mars 2026 à 08:45

A propos de l’auteur

Jean Muller

Jean Muller est un passionné de tennis depuis sa tendre enfance. Il a appris son métier de jour­na­liste en tant que pigiste pour divers médias de presse écrite, presse régio­nale et presse natio­nale, sites internet de sports. Il a intégré la rédactio, de Welovetennis.fr et Welovetennis Magazine en 2020.

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