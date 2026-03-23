Après sa déconvenue du 2ème set alors qu’il servait pour le match après avoir dominé les débats, Sebastian a appris de ce moment pour parvenir à enfin clore la partie dans un 3ème set encore une fois très tendu au fur et à mesure qu’il allait arriver au money time. L’Américain a donc expliquer comment il était parvenu à maitriser ses nerfs pour dominer le numéror 1 mondial. Comme à son habitude, il y à rajouter une pointe d’humour.
« C’est, sans aucun doute, la chose la plus difficile dans le tennis. C’est probablement deux fois plus compliqué quand tu joues contre Carlos. Tu peux sentir sa présence dans les moments importants. Il joue son meilleur tennis à ces moments‐là. J’en suis venu à me moquer de moi‐même en changeant de côté lorsque j’ai perdu ce jeu à 5–3 dans le troisième set. Je me suis dit : « C’est reparti ». J’ai appris de cela. Je savais qu’au deuxième set, j’avais trop ouvert le service vers l’extérieur. Je ne répéterais pas ça. J’ai appris et je suis content de ça »
Publié le lundi 23 mars 2026 à 08:45