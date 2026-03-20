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Kouamé veut rester tran­quille : « Je ne regarde pas les réseaux, je suis très bien accom­pagné là‐dessus par mon équipe, qui m’aide vrai­ment à garder les pieds sur terre. Il n’y a pas non plus de quoi trop s’emporter »

Par
Jean Muller
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Moïse ne veut pas que tout s’emballe. Pour y parvenir, il s’ap­puie sur son team et cela lui permet de rela­ti­viser. Evidemment sa préco­cité impres­sionne et il est comparé forcé­ment à des cham­pions qui sont devenus des légendes comme par exemple Rafael Nadal, mais cela ne l’at­teint pas comme il l’a expliqué en confé­rence de presse.

« Je suis au courant des compa­rai­sons mais ça me conforte juste sur une chose : il faut que je travaille encore plus. C’est bien mais je veux faire quelque chose d’en­core plus grand. Je veux gagner le titre, des titres, et ça ne va arriver que si je continue à travailler menta­le­ment, physi­que­ment. C’est la première étape. Le plus impor­tant, c’est l’après. Je ne regarde pas les réseaux, je suis très bien accom­pagné là‐dessus par mon équipe, qui m’aide vrai­ment à garder les pieds sur terre. Il n’y a pas non plus de quoi trop s’emporter »

Publié le vendredi 20 mars 2026 à 09:17

A propos de l’auteur

Jean Muller

Jean Muller est un passionné de tennis depuis sa tendre enfance. Il a appris son métier de jour­na­liste en tant que pigiste pour divers médias de presse écrite, presse régio­nale et presse natio­nale, sites internet de sports. Il a intégré la rédactio, de Welovetennis.fr et Welovetennis Magazine en 2020.

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