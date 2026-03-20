Moïse ne veut pas que tout s’emballe. Pour y parvenir, il s’appuie sur son team et cela lui permet de relativiser. Evidemment sa précocité impressionne et il est comparé forcément à des champions qui sont devenus des légendes comme par exemple Rafael Nadal, mais cela ne l’atteint pas comme il l’a expliqué en conférence de presse.
« Je suis au courant des comparaisons mais ça me conforte juste sur une chose : il faut que je travaille encore plus. C’est bien mais je veux faire quelque chose d’encore plus grand. Je veux gagner le titre, des titres, et ça ne va arriver que si je continue à travailler mentalement, physiquement. C’est la première étape. Le plus important, c’est l’après. Je ne regarde pas les réseaux, je suis très bien accompagné là‐dessus par mon équipe, qui m’aide vraiment à garder les pieds sur terre. Il n’y a pas non plus de quoi trop s’emporter »
Publié le vendredi 20 mars 2026 à 09:17