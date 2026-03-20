Moïse ne veut pas que tout s’emballe. Pour y parvenir, il s’ap­puie sur son team et cela lui permet de rela­ti­viser. Evidemment sa préco­cité impres­sionne et il est comparé forcé­ment à des cham­pions qui sont devenus des légendes comme par exemple Rafael Nadal, mais cela ne l’at­teint pas comme il l’a expliqué en confé­rence de presse.

« Je suis au courant des compa­rai­sons mais ça me conforte juste sur une chose : il faut que je travaille encore plus. C’est bien mais je veux faire quelque chose d’en­core plus grand. Je veux gagner le titre, des titres, et ça ne va arriver que si je continue à travailler menta­le­ment, physi­que­ment. C’est la première étape. Le plus impor­tant, c’est l’après. Je ne regarde pas les réseaux, je suis très bien accom­pagné là‐dessus par mon équipe, qui m’aide vrai­ment à garder les pieds sur terre. Il n’y a pas non plus de quoi trop s’emporter »