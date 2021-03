Nick Kyrgios n’a pas de pitié avec ses collègues du circuit ATP. Même pas avec les jeunes. Alors que Carlos Alcaraz (17 ans) et Emil Ruusuvuori (21 ans) s’af­fron­taient au 1er tour à Miami, une vidéo d’un de leur échange a été posté par un jour­na­liste, qui a estimé que « l’on devrait revoir beau­coup de fois ce match au cours de la prochaine décennie », en réfé­rence au talent et à la jeunesse des deux joueurs. « Ennuyeux comme l’enfer si c’est le cas », a tweeté l’in­fernal Nick Kyrgios. Un commen­taire dur et cash de la part de l’Australien…

A noter que Emil Ruusuvuori est sorti vain­queur de ce duel contre Carlos Alcaraz en trois sets : 6–4, 2–6, 7–5.