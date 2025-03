« Je suis là mais je ne suis pas capable de finir les matchs alors à quoi bon… », lâchait Nick Kyrgios après avoir aban­donné et quitté le court en larmes contre Botic van de Zandschulp au premier tour du Masters 1000 d’Indian Wells.

Deux semaines plus tard, l’Australien est parvenu à remporter sa première victoire depuis octobre 2022, soit depuis deux ans et cinq mois. Il a battu le 101e mondial Mackenzie McDonald au premier tour du Masters 1000 de Miami, où il a utilisé son clas­se­ment protégé : 3–6, 6–3, 6–4.

« Pour être tout à fait honnête avec vous ru, j’ai cru je ne rejoue­rais plus jamais au tennis. C’est ce qui se passait. J’ai eu des conver­sa­tions avec mon équipe, des gars qui quittent leur famille pour être ici avec moi et je me suis dit : ‘Ecoutez, je ne sais pas combien de temps je vais pouvoir conti­nuer à faire ça’. Cela met un peu plus d’es­sence dans le réser­voir, mais je dois être réaliste. Je verrai comment mon poignet se comporte demain. C’est un travail de fourmi ici », a déclaré le fina­liste de Wimbledon 2022 lors de l’in­ter­view sur le court.

Kyrgios after getting first win in 2 and a half years in Miami



Nick : “I thought I’d never play tennis again, to be brutally honest with you. That was going that way. I’ve had conver­sa­tions with my camp and my team, guys who are leaving their fami­lies to be here with me.. I was… pic.twitter.com/gnzvPqIplC