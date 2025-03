C’est un véri­table exploit que Mensik a réalisé à Miami surtout si l’on analyse son niveau de tennis mais aussi sa capa­cité à gérer ses émotions. A 19 ans, c’est un vrai tour de force et d’ailleurs Nick Kyrgios a très vite pris la parole sur le réseau pour rendre hommage au Tchèque.

Mensik is truly some­thing special. Not just to have such compo­sure against the grea­test of all time on such a stage, but the fact that he is 19….. this is truly a special kid with plenty of poten­tial to do special things. ✨