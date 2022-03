Nick Kyrgios n’aime pas qu’on lui résiste.

Plus le match avan­çait, et plus Sinner démon­trait point après point qu’il serait là pour se battre sur chaque échange.

Logiquement à la fin du premier set, le cerveau de l’Australien était un peu en surchauffe. Et comme à son habi­tude, c’est avec l’ar­bitre de chaise Carlos Bernardes que le ton allait monter.

Sanctionné d’un point de péna­lité pour avoir commu­niqué, l’Australien sortait un peu de ses gonds.

« Qu’est‐ce qui est anti­sportif ? Je parlais à mon ami », expli­quait Kyrgios, avant de casser sa raquette après la perte du 1er set. Un geste qui allait être sanc­tionné par un jeu de péna­lité, pas la meilleure façon de débuter la seconde manche.

« Le terrain est le pire. Les gens sont les pires. Tout est pire quand tu es dans le fauteuil [faisant réfé­rence à Bernardes]. C’est incroyable. C’est Miami, le quatrième tour, et ils ne peuvent pas faire leur travail. Faites venir de nouveaux arbitres. »