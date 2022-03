Vainqueur sans trem­bler d’Adrian Mannarino ce mardi au premier tour du Masters 1000 de Miami (7–6(3), 6–3), Nick Kyrgios semble avoir retrouvé une vraie moti­va­tion sur le court, ce qui ne lui était plus arrivé depuis bien longtemps.

Opposé à Andrey Rublev au deuxième tour, l’Australien a évoqué ce duel plus qu’in­té­res­sant pour lui et les fans. « Les condi­tions n’étaient pas en ma faveur, je savais que si je ne servais pas très bien, il était impos­sible de le faire sortir de sa zone de confort. La clé était d’être très précis au retour », a déclaré Nick avant d’ana­lyser son prochain match face au Russe. « C’est un sacré joueur, je le connais très bien et je sais que je ne suis pas le favori. Cependant, tous mes adver­saires savent que si je sers bien et que je joue bien en fond de court, je suis très diffi­cile à battre. »