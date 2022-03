Nick est de retour et il peut faire très mal s’il continue à garder cette atti­tude et cette constance. Face à Andrey Rublev, il a réalisé une perfor­mance quasi parfaite. En confé­rence de presse, plutôt que s’en­flammer comme il pouvait le faire par le passé, il était calme et prag­ma­tique, ça change.

« Je suis évidem­ment content d’avoir joué comme je l’ai fait, mais je sais que les choses peuvent changer très vite. Avoir le reste de votre vie en paix vous aide à jouer votre meilleur tennis. En ce moment, je suis dans le bon état d’es­prit. C’est juste un match. Après tout, ce n’est que du tennis. Il y a d’autres choses beau­coup plus impor­tantes qui se passent dans le monde qui devraient retenir notre atten­tion »

Au 3ème tour, l’Australien sera opposé à Fabio Fognini, un duel qui promet une belle ambiance.