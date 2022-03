Nick Kyrgios semble avoir changé. Relâché, plus assagi, il dégage une certaine séré­nité sur le court. Déjà quart de fina­liste à Indian Wells, qualifié pour les huitièmes à Miami, l’Australien n’a été battu que par Daniil Medvedev et Rafael Nadal en 2022. Après sa victoire contre Fabio Fognini, l’Australien a expliqué les raisons pour lesquelles il se sentait si bien ces derniers temps.

« Laisser toute cette néga­ti­vité derrière moi m’a pris beau­coup de temps, mais main­te­nant je suis très heureux et je pense que cela se voit sur le court. Je ne prends rien pour acquis. J’ai une belle petite amie. Mon meilleur ami est ici. Je joue du bon tennis. J’essaie juste de rester dans l’ins­tant, de penser au présent. Pour moi, il n’y a pas de temps pour pleurer. J’essaie juste d’être positif, d’aider les autres et de moi‐même me remonter le moral. »