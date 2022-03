Alexander Zverev, Jenson Brooksby, Nick Kyrgios…Les déra­pages se multi­plient ces dernières semaines et l’ATP fait plutôt preuve de clémence dans ses sanc­tions. Pourtant, Kyrgios pense l’in­verse. Toujours en furie après sa défaite contre Jannik Sinner en huitièmes à Miami, où il a traité « d’at­tardé » l’ar­bitre, Carlos Bernardes, l’Australien s’est posi­tionné en victime.

« Ce n’est pas que je m’en fiche (des amendes), je pense que ce n’est pas juste. Shapovalov envoie une balle dans l’oeil d’un arbitre (en 2017, ndlr) : amende de 5000 dollars. Je lance une raquette sans toucher personne : 25 000 dollars. Où est l’équi­libre ? Qu’est‐ce que j’ap­porte à ce sport ? C’est le problème avec le tennis, on ne protège pas du tout nos stars. On aime les exclure. L’ATP ne défend jamais ses joueurs. Je suis habitué, j’ai été habitué à ça toute l’année. Pour être honnête, ça craint. Je sais que je pour­rais faire une grande semaine. J’ai joué des matches et le public est venu en masse », a lâché Nick, toujours bien remonté.