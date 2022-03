Quelques minutes après avoir véri­ta­ble­ment expédié Andrey Rublev au deuxième tour du Masters 1000 de Miami (6–3, 6–0), Nick Kyrgios a été inter­rogé en confé­rence de presse sur le déra­page de Jenson Brooksby qui est passé à deux doigts de blesser un ramas­seur de balle après avoir jeté sa raquette.

« J’ai fait beau­coup de choses dans ma carrière qui sont discu­tables. Nous avons tous pris des déci­sions discu­tables, que ce soit au travail, dans une rela­tion… Personne n’est parfait. Je ne suis pas du genre à juger un compor­te­ment. C’est un jeune garçon qui évolue très vite et qui va avoir beau­coup de regards sur lui. Je n’ai pas été le meilleur modèle en gran­dis­sant sur le circuit, et je ne pense pas l’être parfois. Et parfois, je pense que je suis un bon modèle. Comme tout le monde le sait, il a pris ses respon­sa­bi­lités. Il sait que ce n’est pas la bonne chose à faire, mais il ne l’a pas fait exprès. C’est quel­qu’un que nous devrons éduquer et dont il faudra tenir compte dans notre sport. Il est incroya­ble­ment talen­tueux. C’est mon opposé sur le court, mais il est incroyable à regarder. Je ne le vois pas recommencer. »