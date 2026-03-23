Perdre n’est jamais « facile », et la tournée améri­caine de Carlos n’a pas été aussi posi­tive qu’il l’espérait.

Il faut dire qu’il a accompli un début de saison très intense et sa série d’in­vin­ci­bi­lité l’a sûre­ment épuisé.

Hier, il a manqué de ressort même si Korda a réalisé un super match.

S’il recon­nait ne pas avoir été aussi alerte que d’ha­bi­tude, il a aussi expliqué qu’au final l’af­fronter était plutôt simple car on rentrait sur le court sans pres­sion juste avec l’idée de jouer son meilleur tennis.

Une théorie qui se tient mais qui ne peut à elle seule expli­quer sa défaite du jour comme les précédentes.

« Quand les joueurs m’af­frontent, ils n’ont pas la même pres­sion que contre d’autres joueurs, c’est la sensa­tion que j’ai. Quand tu gagnes autant de tour­nois et de matchs, pour les adver­saires c’est plus simple de jouer, il y a moins de pres­sion. Moi je ne la ressens pas, j’es­saie juste de jouer au mieux. Quand mes adver­saires jouent à ce niveau, ce n’est pas très agréable (rires). C’est un peu éner­vant. Même s’il a joué au‐dessus de son niveau habi­tuel, je me suis battu. Maintenant, j’ai besoin de couper. »