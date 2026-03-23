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La drôle d’ana­lyse d’Alcaraz après sa défaite face à Korda : « Quand les joueurs m’af­frontent, ils n’ont pas la même pres­sion que contre d’autres joueurs »

Par
Jean Muller
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Perdre n’est jamais « facile », et la tournée améri­caine de Carlos n’a pas été aussi posi­tive qu’il l’espérait. 

Il faut dire qu’il a accompli un début de saison très intense et sa série d’in­vin­ci­bi­lité l’a sûre­ment épuisé. 

Hier, il a manqué de ressort même si Korda a réalisé un super match. 

S’il recon­nait ne pas avoir été aussi alerte que d’ha­bi­tude, il a aussi expliqué qu’au final l’af­fronter était plutôt simple car on rentrait sur le court sans pres­sion juste avec l’idée de jouer son meilleur tennis. 

Une théorie qui se tient mais qui ne peut à elle seule expli­quer sa défaite du jour comme les précédentes. 

« Quand les joueurs m’af­frontent, ils n’ont pas la même pres­sion que contre d’autres joueurs, c’est la sensa­tion que j’ai. Quand tu gagnes autant de tour­nois et de matchs, pour les adver­saires c’est plus simple de jouer, il y a moins de pres­sion. Moi je ne la ressens pas, j’es­saie juste de jouer au mieux. Quand mes adver­saires jouent à ce niveau, ce n’est pas très agréable (rires). C’est un peu éner­vant. Même s’il a joué au‐dessus de son niveau habi­tuel, je me suis battu. Maintenant, j’ai besoin de couper. »

Publié le lundi 23 mars 2026 à 09:50

A propos de l’auteur

Jean Muller

Jean Muller est un passionné de tennis depuis sa tendre enfance. Il a appris son métier de jour­na­liste en tant que pigiste pour divers médias de presse écrite, presse régio­nale et presse natio­nale, sites internet de sports. Il a intégré la rédactio, de Welovetennis.fr et Welovetennis Magazine en 2020.

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