Perdre n’est jamais « facile », et la tournée américaine de Carlos n’a pas été aussi positive qu’il l’espérait.
Il faut dire qu’il a accompli un début de saison très intense et sa série d’invincibilité l’a sûrement épuisé.
Hier, il a manqué de ressort même si Korda a réalisé un super match.
S’il reconnait ne pas avoir été aussi alerte que d’habitude, il a aussi expliqué qu’au final l’affronter était plutôt simple car on rentrait sur le court sans pression juste avec l’idée de jouer son meilleur tennis.
Une théorie qui se tient mais qui ne peut à elle seule expliquer sa défaite du jour comme les précédentes.
« Quand les joueurs m’affrontent, ils n’ont pas la même pression que contre d’autres joueurs, c’est la sensation que j’ai. Quand tu gagnes autant de tournois et de matchs, pour les adversaires c’est plus simple de jouer, il y a moins de pression. Moi je ne la ressens pas, j’essaie juste de jouer au mieux. Quand mes adversaires jouent à ce niveau, ce n’est pas très agréable (rires). C’est un peu énervant. Même s’il a joué au‐dessus de son niveau habituel, je me suis battu. Maintenant, j’ai besoin de couper. »
Publié le lundi 23 mars 2026 à 09:50