Qualifié sans trem­bler pour les quarts de finale du Masters 1000 de Miami après une victoire face à Tomas Martin Etcherry (6−1, 6–3), Tommy Paul a été inter­rogé sur son futur adver­saire lors de son passage en confé­rence de presse.

Et visi­ble­ment, l’ac­tuel 23e joueur mondial est un grand fan du Français. Il lui a d’ailleurs rendu un très bel hommage avant leur affron­te­ment ce jeudi (pas avant 1h30 du matin).

« Quand on voit un joueur comme Carlos (Alcaraz) s’incliner, je pense que tout le monde y pense un peu à aller loin. Au moins, cette partie du tableau s’est quelque peu dégagée. Mais il fallait bien que quelqu’un batte Carlos, et ses adver­saires jouent mani­fes­te­ment très bien eux aussi. Je prends vrai­ment les matchs les uns après les autres. Je savais qu’au tour précé­dent, je devais me méfier de Raphaël Collignon ; aujourd’hui (mardi), je devais me méfier de Tomy (Etcheverry), et demain, je devrai me méfier de Fils. C’est l’un de mes joueurs préférés à regarder. Il est élec­tri­sant, super athlé­tique et vrai­ment, vrai­ment bon, et il est jeune, il a environ 21 ans. C’est un joueur passion­nant, et je sais que ça va être un match diffi­cile. Et si je joue comme je l’ai fait aujourd’hui, on va avoir un super match. »