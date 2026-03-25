Qualifié sans trembler pour les quarts de finale du Masters 1000 de Miami après une victoire face à Tomas Martin Etcherry (6−1, 6–3), Tommy Paul a été interrogé sur son futur adversaire lors de son passage en conférence de presse.
Et visiblement, l’actuel 23e joueur mondial est un grand fan du Français. Il lui a d’ailleurs rendu un très bel hommage avant leur affrontement ce jeudi (pas avant 1h30 du matin).
« Quand on voit un joueur comme Carlos (Alcaraz) s’incliner, je pense que tout le monde y pense un peu à aller loin. Au moins, cette partie du tableau s’est quelque peu dégagée. Mais il fallait bien que quelqu’un batte Carlos, et ses adversaires jouent manifestement très bien eux aussi. Je prends vraiment les matchs les uns après les autres. Je savais qu’au tour précédent, je devais me méfier de Raphaël Collignon ; aujourd’hui (mardi), je devais me méfier de Tomy (Etcheverry), et demain, je devrai me méfier de Fils. C’est l’un de mes joueurs préférés à regarder. Il est électrisant, super athlétique et vraiment, vraiment bon, et il est jeune, il a environ 21 ans. C’est un joueur passionnant, et je sais que ça va être un match difficile. Et si je joue comme je l’ai fait aujourd’hui, on va avoir un super match. »
Publié le mercredi 25 mars 2026 à 15:15