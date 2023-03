Andy Murray n’avait plus perdu au 1er tour d’un tournoi depuis Adélaïde en tout début d’année, avec une défaite contre Sebastian Korda. Il ne s’était pas fait non plus éliminé au 1er tour à Miami depuis 2006. Et pour­tant. Le Britannique s’est incliné dès son entré en lice en Floride face à Dusan Lajovic (6−4, 7–5).

« Il est évident que j’es­pé­rais faire beau­coup mieux ici, a reconnu le 52e mondial avant d’en dire plus sur son programme. Je ne sais pas si je vais rester et m’en­traîner quelques jours sur la terre battue avant de partir pour l’Espagne. Ma famille s’y rend le 30, je la rejoin­drai donc là‐bas. Nous allons nous entraîner dans le sud de l’Espagne pendant une semaine environ. »