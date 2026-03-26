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La joie de Fils avec son clan est juste merveilleuse, celle d’un câlin magique pour un gamin héroïque !

Par
Laurent Trupiano
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Il y a des matchs qui marquent une vie et qui vous permettent de croire en votre destin. C’est exac­te­ment ce qu’il s’est passé cette nuit pour Arthur Fils face à son ami Tommy Paul. 

Vainqueur en trois sets après plus de 2H40 de lutte inten­sive, le Tricolore a démontré sa force de carac­tère en sauvant quatre balles de matches de suite dans le tie‐break décisif pour fina­le­ment s’im­poser et s’of­frir une demi‐finale de Masters1000.

Très calme mais éner­gique sur le court, il n’a pas retenu ses émotions quand il a retrouvé son clan pour un câlin plus que magique. 

On comprend aisé­ment ce moment de pur bonheur et de joie, d’au­tant que le Tricolore revient de loin avec ses bléss­sures à répétition. 

Quand le sport vous donne ce type d’émo­tions, c’est plus que magique.

Publié le jeudi 26 mars 2026 à 08:32

A propos de l’auteur

Laurent Trupiano

Laurent Trupiano est jour­na­liste depuis plus de 25 ans, il a travaillé pour divers médias (Le Parisien, Le Point, Radio France), il a été le co‐fondateur de Sport24.com. En 2007, il a créé le maga­zine We Love Tennis et lancé le site Welovetennis.fr en 2013. Aujourd’hui, il est le direc­teur de la rédac­tion des deux supports.

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