Il y a des matchs qui marquent une vie et qui vous permettent de croire en votre destin. C’est exac­te­ment ce qu’il s’est passé cette nuit pour Arthur Fils face à son ami Tommy Paul.

Vainqueur en trois sets après plus de 2H40 de lutte inten­sive, le Tricolore a démontré sa force de carac­tère en sauvant quatre balles de matches de suite dans le tie‐break décisif pour fina­le­ment s’im­poser et s’of­frir une demi‐finale de Masters1000.

Très calme mais éner­gique sur le court, il n’a pas retenu ses émotions quand il a retrouvé son clan pour un câlin plus que magique.

Total ecstasy 💫



Fils and his team let out all their emotions after a thril­ling win over Paul !#MiamiOpen pic.twitter.com/4MZw5Im4bD — Tennis TV (@TennisTV) March 26, 2026

On comprend aisé­ment ce moment de pur bonheur et de joie, d’au­tant que le Tricolore revient de loin avec ses bléss­sures à répétition.

Quand le sport vous donne ce type d’émo­tions, c’est plus que magique.