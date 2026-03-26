Il y a des matchs qui marquent une vie et qui vous permettent de croire en votre destin. C’est exactement ce qu’il s’est passé cette nuit pour Arthur Fils face à son ami Tommy Paul.
Vainqueur en trois sets après plus de 2H40 de lutte intensive, le Tricolore a démontré sa force de caractère en sauvant quatre balles de matches de suite dans le tie‐break décisif pour finalement s’imposer et s’offrir une demi‐finale de Masters1000.
Très calme mais énergique sur le court, il n’a pas retenu ses émotions quand il a retrouvé son clan pour un câlin plus que magique.
Total ecstasy 💫— Tennis TV (@TennisTV) March 26, 2026
Fils and his team let out all their emotions after a thrilling win over Paul !#MiamiOpen pic.twitter.com/4MZw5Im4bD
On comprend aisément ce moment de pur bonheur et de joie, d’autant que le Tricolore revient de loin avec ses blésssures à répétition.
Quand le sport vous donne ce type d’émotions, c’est plus que magique.
Publié le jeudi 26 mars 2026 à 08:32