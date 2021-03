Alors que le Masters 1000 de Miami doit débuter ce mercredi 24 avril, Une flopée de joueurs, et pas des moindres, ont déclaré forfait pour le tournoi flori­dien. Parmi eux, on retrouve évidem­ment Federer, Nadal, Djokovic, Thiem, Wawrinka, Berrettini, Monfils ou encore Kyrgios. Si le direc­teur de l’évènement, James Blake, a de quoi être amer, il peut néan­moins tenter de posi­tiver avec encore la présence de cinq top 10 et une jauge de spec­ta­teurs, chose assez rare par les temps qui courent.

Ils ne seront pas à Miami…

🇷🇸 Djokovic

🇪🇸 Nadal

🇦🇹 Thiem

🇨🇭 Federer

🇮🇹 Berrettini

🇫🇷 Monfils

🇪🇸 Carreno Busta

🇨🇭 Wawrinka

🇭🇷 Coric

🇳🇴 Ruud

🇷🇸 Krajinovic

🇦🇺 Millman

🇪🇸 Ramos

🇦🇷 Pella

🇫🇷 Gasquet

🇦🇺 Kyrgios

🇪🇸 Davidovich

🇪🇸 Andujar

🇬🇧 Edmund

🇫🇷 Tsonga

🇫🇷 Simon

🇺🇾 Cuevas

🏳️etc.