Depuis sa victoire impro­bable et histo­rique sur le Masters 1000 de Shanghai en octobre dernier, Valentin Vacherot a complè­te­ment changé de statut.

Passé de quasi­ment total inconnu du circuit secon­daire à 25e joueur mondial et tête de série sur les prin­ci­paux tour­nois du monde, comme le Masters 1000 de Miami qui se tient actuel­le­ment, le Monégasque ne doit pas cette incroyable percée et révé­la­tion tardive qu’à un coup du destin.

Connu pour être l’un des serveurs les plus effi­caces du circuit, celui qui affron­tera le Français, Arthur Fils, ce mardi en huitièmes de finale (pas avant 17h30, heure fran­çaise) travaille sur ce coup depuis un petit bout de temps comme il l’a confié chez nos confrères de L’Équipe.

« C’était il y a un peu plus de deux ans. Avec Benjamin (Balleret, son demi‐frère et coach), on savait qu’il y avait un secteur dans lequel il fallait que je progresse en parti­cu­lier : j’étais grand, mais je ne servais pas super. En tout cas, ce coup ne me faisait pas souvent gagner des matches. On avait quelques axes de travail en tête qu’on voulait valider, pour que je devienne un « vrai » serveur… », a déclaré Valentin qui a notam­ment progressé grâce à la biomé­ca­nique et l’ex­per­tise de Caroline Martin, qui a notam­ment libéré le mouve­ment de sa jambe droite en fin de geste, à la manière de Carlos Alcaraz ou Grigor Dimitrov. « Même si ça n’a pas révo­lu­tionné mon service, ç’a vrai­ment marché tout de suite puisque j’ai gagné trois tour­nois Challengers début 2024 et c’étaient un peu les premières fois dans ma vie où je tapais régu­liè­re­ment plus de dix aces par match. Mon service a commencé à énor­mé­ment m’aider. »

Comme preuve irré­fu­table de cette évolu­tion, Valentin Vacherot fait partie des 15 serveurs les plus effi­caces (13e) au monde au cours des 52 dernières semaines, selon les statis­tiques de l’ATP. Arthur Fils sait donc à quoi s’attendre…



