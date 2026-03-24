Depuis sa victoire improbable et historique sur le Masters 1000 de Shanghai en octobre dernier, Valentin Vacherot a complètement changé de statut.
Passé de quasiment total inconnu du circuit secondaire à 25e joueur mondial et tête de série sur les principaux tournois du monde, comme le Masters 1000 de Miami qui se tient actuellement, le Monégasque ne doit pas cette incroyable percée et révélation tardive qu’à un coup du destin.
Connu pour être l’un des serveurs les plus efficaces du circuit, celui qui affrontera le Français, Arthur Fils, ce mardi en huitièmes de finale (pas avant 17h30, heure française) travaille sur ce coup depuis un petit bout de temps comme il l’a confié chez nos confrères de L’Équipe.
« C’était il y a un peu plus de deux ans. Avec Benjamin (Balleret, son demi‐frère et coach), on savait qu’il y avait un secteur dans lequel il fallait que je progresse en particulier : j’étais grand, mais je ne servais pas super. En tout cas, ce coup ne me faisait pas souvent gagner des matches. On avait quelques axes de travail en tête qu’on voulait valider, pour que je devienne un « vrai » serveur… », a déclaré Valentin qui a notamment progressé grâce à la biomécanique et l’expertise de Caroline Martin, qui a notamment libéré le mouvement de sa jambe droite en fin de geste, à la manière de Carlos Alcaraz ou Grigor Dimitrov. « Même si ça n’a pas révolutionné mon service, ç’a vraiment marché tout de suite puisque j’ai gagné trois tournois Challengers début 2024 et c’étaient un peu les premières fois dans ma vie où je tapais régulièrement plus de dix aces par match. Mon service a commencé à énormément m’aider. »
Comme preuve irréfutable de cette évolution, Valentin Vacherot fait partie des 15 serveurs les plus efficaces (13e) au monde au cours des 52 dernières semaines, selon les statistiques de l’ATP. Arthur Fils sait donc à quoi s’attendre…
Publié le mardi 24 mars 2026 à 14:54