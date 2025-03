Tout récent lauréat du très relevé Challenger de Phoenix où il a dominé Alexander Bublik en finale, Joao Fonseca est déjà présent sur le Masters 1000 de Miami alors qu’il doit affronter ce jeudi l’Américain Tien au premier tour.

Et à en croire les infor­ma­tions du jour­na­liste, Sebastian Torok, la pépite brési­lienne de 18 ans a décidé de s’en­tourer de l’en­traî­neur argentin, Franco Davin, ex‐30e mondial et surtout connu pour avoir entraîné Gaston Gaudio et Juan Martin Del Potro avec qui il a remporté deux titres du Grand Chelem (Roland‐Garros 2004 et l’US Open 2009).

El entre­nador Franco Davin, en el #MiamiOpen, acom­pañando a João Fonseca. El pehua­jense es asesor del coach del brasi­leño, Guilherme Teixeira. pic.twitter.com/Btbgg6v1Om — Sebastián Torok (@sebatorok) March 18, 2025

Une colla­bo­ra­tion qui pour­rait s’avérer très intéressante.