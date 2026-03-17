S’il est encore trop tôt pour savoir si Joao Fonseca sera capable de riva­liser avec Carlos Alcaraz et Jannik Sinner dans les mois et les années à venir, il n’a en tout cas abso­lu­ment rien à leur envier en termes de puis­sance côté coup droit.

Déjà impres­sion­nant dans ce secteur lors de sa courte défaite face à l’Italien à Indian Wells, le Brésilien, actuel­le­ment sur les instal­la­tions du tournoi de Miami, qui débu­tera ce mercredi 18 mars, a visi­ble­ment choqué les quelques spec­ta­teurs venus le voir.

La puis­sance de Joao Fonseca. 💥



Le « Jesus Christ » du spec­ta­teur à la fin est fabu­leux. 😅pic.twitter.com/mF8DYqBlXX — Tennis Legend (@TennisLegende) March 16, 2026

Il faut dire qu’avec un coup de fusil pareil, l’ac­tuel 39e joueur mondial n’a pas fini de faire parler de lui et d’at­tirer ses nombreux fans dans les gradins.