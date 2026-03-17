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La puis­sance inouïe de Joao Fonseca à l’entraînement

Par
Thomas S
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S’il est encore trop tôt pour savoir si Joao Fonseca sera capable de riva­liser avec Carlos Alcaraz et Jannik Sinner dans les mois et les années à venir, il n’a en tout cas abso­lu­ment rien à leur envier en termes de puis­sance côté coup droit.

Déjà impres­sion­nant dans ce secteur lors de sa courte défaite face à l’Italien à Indian Wells, le Brésilien, actuel­le­ment sur les instal­la­tions du tournoi de Miami, qui débu­tera ce mercredi 18 mars, a visi­ble­ment choqué les quelques spec­ta­teurs venus le voir. 

Il faut dire qu’avec un coup de fusil pareil, l’ac­tuel 39e joueur mondial n’a pas fini de faire parler de lui et d’at­tirer ses nombreux fans dans les gradins.

Publié le mardi 17 mars 2026 à 17:47

A propos de l’auteur

Thomas S

Journaliste / Rédacteur chez We Love Tennis.

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