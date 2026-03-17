S’il est encore trop tôt pour savoir si Joao Fonseca sera capable de rivaliser avec Carlos Alcaraz et Jannik Sinner dans les mois et les années à venir, il n’a en tout cas absolument rien à leur envier en termes de puissance côté coup droit.
Déjà impressionnant dans ce secteur lors de sa courte défaite face à l’Italien à Indian Wells, le Brésilien, actuellement sur les installations du tournoi de Miami, qui débutera ce mercredi 18 mars, a visiblement choqué les quelques spectateurs venus le voir.
La puissance de Joao Fonseca. 💥— Tennis Legend (@TennisLegende) March 16, 2026
Le « Jesus Christ » du spectateur à la fin est fabuleux. 😅pic.twitter.com/mF8DYqBlXX
Il faut dire qu’avec un coup de fusil pareil, l’actuel 39e joueur mondial n’a pas fini de faire parler de lui et d’attirer ses nombreux fans dans les gradins.
Publié le mardi 17 mars 2026 à 17:47