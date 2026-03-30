Battu par Daniil Medvedev en demi‐finales du Masters 1000 d’Indian Wells et par Sebastian Korda au troisième tour du Masters 1000 de Miami, Carlos Alcaraz a réalisé un mois de mars décevant après un début de saison pourtant parfait (titres à l’Open d’Australie et Doha).
Le numéro 1 mondial a observé Jannik Sinner soulever les deux trophées, devenir le huitième homme à réaliser le « Sunshine Double » (le doublé Miami‐Indian Wells la même année, ce qu’Alcaraz n’a encore jamais réalisé), et le premier à le faire sans concéder le moindre set.
Toujours aussi classe, l’Espagnol a pris le temps d’écrire un message à son grand rival dans sa story Instagram : « Félicitations Jannik à toi et ton équipe pour ce Sunshine Double ».
👏🇪🇸🇮🇹 Alcaraz congratulates Jannik Sinner on winning the Sunshine Double— Olly Tennis 🎾 🇬🇧 (@Olly_Tennis_) March 30, 2026
📸 Carlos Alcaraz IG pic.twitter.com/N54qGqw9U4
Le respect entre rivaux et immenses champions.
Publié le lundi 30 mars 2026 à 15:24