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La réac­tion de Carlos Alcaraz après le sacre histo­rique de Jannik Sinner

Par
Baptiste Mulatier
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Battu par Daniil Medvedev en demi‐finales du Masters 1000 d’Indian Wells et par Sebastian Korda au troi­sième tour du Masters 1000 de Miami, Carlos Alcaraz a réalisé un mois de mars déce­vant après un début de saison pour­tant parfait (titres à l’Open d’Australie et Doha). 

Le numéro 1 mondial a observé Jannik Sinner soulever les deux trophées, devenir le huitième homme à réaliser le « Sunshine Double » (le doublé Miami‐Indian Wells la même année, ce qu’Alcaraz n’a encore jamais réalisé), et le premier à le faire sans concéder le moindre set. 

Toujours aussi classe, l’Espagnol a pris le temps d’écrire un message à son grand rival dans sa story Instagram : « Félicitations Jannik à toi et ton équipe pour ce Sunshine Double ». 

Le respect entre rivaux et immenses champions. 

Publié le lundi 30 mars 2026 à 15:24

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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