« Pour être honnête, je suis parfois fatigué de jouer contre Roger Federer à chaque tour. J’ai l’impression que mes adversaires jouent à un niveau vraiment incroyable. Je ne sais pas si je me trompe, mais j’ai l’impression que c’est toujours contre moi. S’ils jouaient à ce niveau à chaque match, ils devraient être mieux classés », a déclaré Carlos Alcaraz après sa victoire contre le Français Arthur Rinderknech au troisième tour du Masters 1000 d’Indian Wells.
Dans des propos rapportés par Punto de Break, le 11e joueur mondial Alexander Bublik a réagi à cette déclaration de l’Espagnol.
« Je suis content de savoir que ces joueurs ne jouent pas seulement bien contre moi. J’étais le seul à l’avoir dit ouvertement, puis j’ai vu que Carlos l’avait dit aussi, donc je suis heureux que davantage de joueurs expriment ce qu’ils ressentent sur le niveau de leurs adversaires. Le fait que Carlos l’ait dit m’a fait me sentir un peu mieux. »
Du Bublik dans le texte.
Publié le jeudi 19 mars 2026 à 11:57