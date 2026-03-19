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La réponse de Bublik à Alcaraz, « fatigué de jouer Federer à chaque match »

Par
Baptiste Mulatier
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« Pour être honnête, je suis parfois fatigué de jouer contre Roger Federer à chaque tour. J’ai l’impression que mes adver­saires jouent à un niveau vrai­ment incroyable. Je ne sais pas si je me trompe, mais j’ai l’impression que c’est toujours contre moi. S’ils jouaient à ce niveau à chaque match, ils devraient être mieux classés », a déclaré Carlos Alcaraz après sa victoire contre le Français Arthur Rinderknech au troi­sième tour du Masters 1000 d’Indian Wells.

Dans des propos rapportés par Punto de Break, le 11e joueur mondial Alexander Bublik a réagi à cette décla­ra­tion de l’Espagnol. 

« Je suis content de savoir que ces joueurs ne jouent pas seule­ment bien contre moi. J’étais le seul à l’avoir dit ouver­te­ment, puis j’ai vu que Carlos l’avait dit aussi, donc je suis heureux que davan­tage de joueurs expriment ce qu’ils ressentent sur le niveau de leurs adver­saires. Le fait que Carlos l’ait dit m’a fait me sentir un peu mieux. »

Du Bublik dans le texte. 

Publié le jeudi 19 mars 2026 à 11:57

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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