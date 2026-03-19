« Pour être honnête, je suis parfois fatigué de jouer contre Roger Federer à chaque tour. J’ai l’impression que mes adver­saires jouent à un niveau vrai­ment incroyable. Je ne sais pas si je me trompe, mais j’ai l’impression que c’est toujours contre moi. S’ils jouaient à ce niveau à chaque match, ils devraient être mieux classés », a déclaré Carlos Alcaraz après sa victoire contre le Français Arthur Rinderknech au troi­sième tour du Masters 1000 d’Indian Wells.

Dans des propos rapportés par Punto de Break, le 11e joueur mondial Alexander Bublik a réagi à cette décla­ra­tion de l’Espagnol.

« Je suis content de savoir que ces joueurs ne jouent pas seule­ment bien contre moi. J’étais le seul à l’avoir dit ouver­te­ment, puis j’ai vu que Carlos l’avait dit aussi, donc je suis heureux que davan­tage de joueurs expriment ce qu’ils ressentent sur le niveau de leurs adver­saires. Le fait que Carlos l’ait dit m’a fait me sentir un peu mieux. »

Du Bublik dans le texte.