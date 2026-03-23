« Pour être honnête, je suis parfois fatigué de jouer contre Roger Federer à chaque tour. J’ai l’impression que mes adver­saires jouent à un niveau vrai­ment incroyable. Je ne sais pas si je me trompe, mais j’ai l’impression que c’est toujours contre moi. S’ils jouaient à ce niveau à chaque match, ils devraient être mieux classés », décla­rait Carlos Alcaraz après sa victoire contre le Français Arthur Rinderknech au troi­sième tour du Masters 1000 d’Indian Wells.

Le numéro 1 mondial a fait une décla­ra­tion dans le même sens après sa défaite contre Sebastian Korda au troi­sième tour du Masters 1000 de Miami dimanche soir : « Quand les joueurs m’affrontent, ils n’ont pas la même pres­sion que contre d’autres joueurs. »

L’occasion pour L’Equipe de partager l’avis du Français Rinderknech (27e mondial), pas forcé­ment d’ac­cord avec l’Espagnol.

« Je ne suis pas sûr qu’il joue à chaque fois des gars qui jouent comme Federer, expliquait‐il à Miami en début de semaine dernière. Si c’était le cas, Alcaraz ne gagne­rait pas tous ces matches comme il le fait. Quand tu le vois mettre des taules la plupart du temps à tout le monde, si les gars jouaient comme Federer, je pense qu’il serait plus enqui­quiné sur ses matches. C’est un peu comme toutes les équipes de Ligue 1 quand elles jouent le PSG, c’est un peu le match de l’année. Et occa­sion­nel­le­ment, certaines vont faire un match, on va dire, un peu au‐dessus de leur niveau. »