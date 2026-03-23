« Pour être honnête, je suis parfois fatigué de jouer contre Roger Federer à chaque tour. J’ai l’impression que mes adversaires jouent à un niveau vraiment incroyable. Je ne sais pas si je me trompe, mais j’ai l’impression que c’est toujours contre moi. S’ils jouaient à ce niveau à chaque match, ils devraient être mieux classés », déclarait Carlos Alcaraz après sa victoire contre le Français Arthur Rinderknech au troisième tour du Masters 1000 d’Indian Wells.
Le numéro 1 mondial a fait une déclaration dans le même sens après sa défaite contre Sebastian Korda au troisième tour du Masters 1000 de Miami dimanche soir : « Quand les joueurs m’affrontent, ils n’ont pas la même pression que contre d’autres joueurs. »
L’occasion pour L’Equipe de partager l’avis du Français Rinderknech (27e mondial), pas forcément d’accord avec l’Espagnol.
« Je ne suis pas sûr qu’il joue à chaque fois des gars qui jouent comme Federer, expliquait‐il à Miami en début de semaine dernière. Si c’était le cas, Alcaraz ne gagnerait pas tous ces matches comme il le fait. Quand tu le vois mettre des taules la plupart du temps à tout le monde, si les gars jouaient comme Federer, je pense qu’il serait plus enquiquiné sur ses matches. C’est un peu comme toutes les équipes de Ligue 1 quand elles jouent le PSG, c’est un peu le match de l’année. Et occasionnellement, certaines vont faire un match, on va dire, un peu au‐dessus de leur niveau. »
Publié le lundi 23 mars 2026 à 13:28